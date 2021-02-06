Ordu Valisi Sonel'den Kovid-19 tedbirlerine uyulması çağrısı

Ordu Valisi Tuncay Sonel, vatandaşlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymaları çağrısında bulundu.

Vali Sonel, sosyal medya hesaplarından, "Çok sevdiklerimiz dahi olsa yakın akrabalar dışında lütfen cenazelere katılmayalım. Fatiha'larımızı uzaktan da olsa tüm geçmişlerimize gönderelim. Kovid-19 illeti en çok taziyeler ve ev ziyaretlerinde bulaşıyor. Rehavete kapılmayalım lütfen. Yoksa emek ve çaba boşa gidiyor." paylaşımında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli