Ordu Valisi Sonel'den Kovid-19 ile mücadelede "rehavete kapılmayalım" uyarısı
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Ordu Valisi Sonel'den Kovid-19 ile mücadelede "rehavete kapılmayalım" uyarısı

Ordu Valisi Sonel'den Kovid-19 ile mücadelede 'rehavete kapılmayalım' uyarısı
Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli - Haberler | Güncel

Ordu Valisi Tuncay Sonel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "rehavet" uyarısında bulundu.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "rehavet" uyarısında bulundu.

Vali Sonel, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kıymetli Ordulu hemşehrilerim; vaka sayılarında düşmeye başlamışken rehavete kapılmayalım. 10 Eylül 2020'de aldığımız sahil bandı, Süleyman Felek, İsmetpaşa ve Sırrıpaşa caddelerinde sigara içilmemesi kararımıza uyalım. Hem kendimizin hem de karşımızdakinin sağlığını koruyalım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli

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