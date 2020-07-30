Ordu Valisi Sonel'den 'koronavirüste artış' uyarısı
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Ordu Valisi Sonel'den 'koronavirüste artış' uyarısı

Ordu Valisi Sonel'den 'koronavirüste artış' uyarısıORDU Valisi Tuncay Sonel, koronavirüs salgınına karşı uyarılarda bulunarak, tüm dünyada olduğu gibi kentte de vaka sayısında artış yaşandığını açıkladı.

30.07.2020 15:55 | Son Güncelleme: 30.07.2020 16:02

Ordu Valisi Sonel'den 'koronavirüste artış' uyarısı

ORDU Valisi Tuncay Sonel, koronavirüs salgınına karşı uyarılarda bulunarak, tüm dünyada olduğu gibi kentte de vaka sayısında artış yaşandığını açıkladı.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, kentte son günlerde koronavirüs vaka sayılarındaki artışla ilgili vatandaşlara uyarılarda bulundu. Sosyal mesafe, hijyen ve maske kuralına uyulması gerektiğine dikkat çeken Sonel, bugün itibariyle kamu kurumlarında kolonya dışında ikram yapılmasını yasakladıklarını söyledi. Vali Sonel, Koronavirüs salgını, dünyada olduğu gibi ülkemizde de, ilimizde de maalesef artış gösteriyor. Bizim, artık Cumhurbaşkanımızın, Sağlık Bakanlığımızın, İçişleri Bakanlığımızın, bilim kurulunun ifade ettiği gibi alınan kararlara titizlikle uymamız lazım. Bir kere maskemizi düzenli takmamız lazım. Yine sosyal mesafemizi çok iyi düzenlememiz lazım, temizliğimize dikkat etmemiz lazım diye konuştu.

Kurban Bayramı'nda vatandaşların sosyal mesafeye dikkat etmelerini de isteyen Sonel, Bu bayram dikkat edelim, toplu olarak bayramlaşmayalım, sarılmayalım, el öpmeyelim ve selamlaşmayı mesafeli olarak yapalım. Hayatımızı buna göre ayarlayacağız. Lütfen dikkat edelim dedi.

'KAMU KURUMLARINDA İKRAM KALDIRILDI'

Vali Sonel, Ordu'da kamu kurumlarında yeni tedbirlerin alındığını kaydederek, Bugün itibariyle kamu kurumlarında kolonya dışında ikramı kaldırdık. Çay, kahve ve çerez gibi ikramlarda bundan sonra yapılmayacak. Gelen misafirlere sadece kolonya ikramı olarak. Bunun gibi bahçelerde, parklarda ve çarşıda Allah rızası için bu hayata alışalım, maskemizi takalım, sosyal mesafe ve temizliğe dikkat edelim. Hayatımıza çeki düzen verelim. Salgınla ilgili kurallara titizlikle uyalım. Bütün sağlık çalışanlarımız fedakarca emek verip uğraşıyorlar. Lütfen artık kendimiz dikkat edelim, çevremize dikkat edelim. Çevremizdeki insan sağlığına saygı gösterelim diye konuştu.

Ordu Valisi Sonel'den 'koronavirüste artış' uyarısı

Kaynak: DHA

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