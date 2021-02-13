Ordu Valisi Sonel'den balık haline ziyaret
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Ordu Valisi Sonel'den balık haline ziyaret

13.02.2021 10:53 | Son Güncelleme: 13.02.2021 10:56
Ordu Valisi Sonel'den balık haline ziyaret

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Kumbaşı Balıkçı Barınağı içinde yer alan balık halini ziyaret etti.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Kumbaşı Balıkçı Barınağı içinde yer alan balık halini ziyaret etti.

Vali Sonel, Büyükşehir Belediyesince işletilen halde, balık komisyoncuları ile balıkçı esnafı arasında her sabah saat 05.00'de yapılan balık mezatına katıldı.

Balıkçı esnafının ekmek mücadelesine yakından tanık olan Sonel, esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar dileğinde bulundu.

Sohbet ettiği esnaftan yapılan balık mezatı hakkında bilgi alan Sonel, balıkçıların karşılaştığı sorun ve talepleri de dinledi.

Sonel, sabahın bu saatlerinde ekmeğinin, rızkının peşinde olan balıkçı esnafının, kendilerinin baş tacı olduğunu belirterek, "İstedim ki sizlerle birlikte bu ortamı paylaşayım. Sizler evinize ekmek götürmek için sabahın erken saatlerinde burada rızkınızı arıyorsunuz. Balığın durumuna göre bazen seviniyorsunuz, bazen de üzülüyorsunuz. Sizin derdiniz, bizim derdimizdir. Kapımız sizlere her daim açıktır. Bize düşen ne varsa seve seve yapmaya hazırız." dedi.

Vali Sonel, 3 ayrı komisyoncudan 3 kasa balık satın almasının ardından hal binasını da gezdi.

Ziyarette, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz da yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli

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