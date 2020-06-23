Ordu Valisi Sonel, basın mensuplarıyla buluştu
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Ordu Valisi Sonel, basın mensuplarıyla buluştu

Ordu Valisi Tuncay Sonel, "Ordu'muza ve güzel insanlarına neler yapacağımızı hep beraber istişare yoluyla belirleyip ona göre hareket edeceğiz.

Ordu Valisi Sonel, basın mensuplarıyla buluştu
23.06.2020 21:01 | Son Güncelleme: 23.06.2020 21:04

Ordu Valisi Tuncay Sonel, "Ordu'muza ve güzel insanlarına neler yapacağımızı hep beraber istişare yoluyla belirleyip ona göre hareket edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla Tunceli'den Ordu Valiliğine atanan Sonel, düzenlediği tanışma programında, Ordu'da görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Sonel, Valilik Toplantı Salonu'ndaki programda yaptığı konuşmada, 3 yıldır görev yaptığı Munzur'un buluştuğu Tunceli'den, yeşilin ve mavinin buluştuğu Ordu'ya atandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'ya teşekkürlerini ileten Sonel, "Görev aldığımız her yerde Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere büyük bir desteği var ve bizlere büyük bir güç veriyor. O güç ve destekle çalıştığımız şehrin dinamiklerini de bir araya getirmek suretiyle güzel işler ortaya çıkarıyoruz." diye konuştu.

Bundan sonra Ordulu olduğunu dile getiren Sonel, daha önce Gümüşhane'de ve Trabzon'un Of ilçesinde çalıştığı için Karadeniz'i, mert ve güzel insanlarını bildiğini anlattı.

Sonel, her görev yaptığı yerde olduğu gibi Ordu'da da göreve şehit ve öksüz aileleri, yetim, engelli, yaşlıları ziyaret ederek başladığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Onların duası çok önemli. Ordu'muza ve güzel insanlarına neler yapacağımızı Büyükşehir Belediye Başkanımızla, milletvekillerimizle, kaymakamlarımızla, ilçe belediye başkanlarımızla, basın mensuplarımızla, STK'larla, kurumlarımızla, esnafımızla ve en ücra köşedeki vatandaşımızın da düşüncesini almak suretiyle hep beraber istişare yoluyla belirleyip ona göre hareket edeceğiz. Ortak paydamız Ordu olacak."

"Vakit çalışma, bir şeyler üretme vakti"

Kapılarının vatandaşlara her daim açık olduğuna işaret eden Sonel, "Devletimizin şefkatini, merhametini, sıcaklığını başta yetim, öksüz evlatlarımıza, şehit ailelerimize, gazilerimize, engeli olan vatandaşlarımıza, yaşlılarımıza, esnafımıza, yöre insanımıza göstermeye, onların duasını almaya gayret edeceğiz." ifadesini kullandı.

Ordu'da var olanın, yapılanın üzerine ciddi manada katkı sunacaklarını vurgulayan Sonel, istihdamdan turizme kadar bütün alanlara dokunmaya çalışacaklarını kaydetti.

Sonel, bunu, Ordu ailesi olarak hep birlikte gerçekleştireceklerini aktararak, "Güzel Ordu'muzun güzel insanlarına, güzel işler bırakarak Ordu'dan vakti geldiğinde hoş bir seda ile ayrılmayı umut ediyoruz. Memleketimizin her köşesi güzel. Ordu ise hakikaten bir başka güzel. Vakit çalışma, bir şeyler üretme vakti. Yapılan işlerde ve diğer konularda daha da çıtayı yükselteceğiz. Bizden sonra gelen arkadaşlar daha da çıkartacak." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan kararlara vatandaşların riayet etmesini isteyen Sonel, "Bu salgın konusunda çok dikkat etmeliyiz. İşin ciddiyetine varalım ve herkesi hassasiyete davet edelim. Bu konuda basınımızın gösterdiği farkındalık süreci de devam etmeli." şeklinde konuştu.

Vali Tuncay Sonel, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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