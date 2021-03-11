Ordu Valisi Sonel aile ziyaretlerini sürdürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ordu Valisi Sonel aile ziyaretlerini sürdürüyor

11.03.2021 12:41 | Son Güncelleme: 11.03.2021 13:08
Ordu Valisi Sonel aile ziyaretlerini sürdürüyor

Ordu Valisi Tuncay Sonel, eşi Handan Sonel ile aile ziyaretlerine devam ediyor.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, eşi Handan Sonel ile aile ziyaretlerine devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sonel çifti salgın kurallarına uygun yaptıkları hane ziyaretlerinde çocuklar başta olmak üzere ailelerin sorun, sıkıntı ve ihtiyaçlarını yerinde görüp, çare bulmaya çalışıyor.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Vali Sonel, her fırsatta hane ziyaretlerine özel bir önem verdiğini belirtti.

Sonel, Ordu'ya geldikleri ilk günden itibaren daha önceki görev yerlerinde olduğu gibi şehit ve gazi aileleri, yetim ve öksüz çocuklar, yaşlılar, engeli ve ihtiyaç sahibi olan vatandaşları evlerinde ziyaret ettiğini aktararak, "Onlara devletimizin şefkatini, sıcaklığını ve güler yüzünü göstermeye gayret ediyoruz. Yapmış olduğumuz ziyaretlerde, vatandaşlarımızın yüzüne yansıyan mutluluğu gördükçe bizler de mutlu oluyoruz. Kovid-19 illetinden kurtulduğumuz vakit hane ziyaretlerimizi daha çok yapacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Fahrettin Koca Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Prens Harry Ayşegül Çınar Esra Dermancıoğlu
Spor Can Bartu Hakan Kutlu Ünal Karaman Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ordu Valisi Sonel aile ziyaretlerini sürdürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 13:11:38. #1.14#
title