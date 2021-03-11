Ordu Valisi Sonel aile ziyaretlerini sürdürüyor

Ordu Valisi Tuncay Sonel, eşi Handan Sonel ile aile ziyaretlerine devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sonel çifti salgın kurallarına uygun yaptıkları hane ziyaretlerinde çocuklar başta olmak üzere ailelerin sorun, sıkıntı ve ihtiyaçlarını yerinde görüp, çare bulmaya çalışıyor.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Vali Sonel, her fırsatta hane ziyaretlerine özel bir önem verdiğini belirtti.

Sonel, Ordu'ya geldikleri ilk günden itibaren daha önceki görev yerlerinde olduğu gibi şehit ve gazi aileleri, yetim ve öksüz çocuklar, yaşlılar, engeli ve ihtiyaç sahibi olan vatandaşları evlerinde ziyaret ettiğini aktararak, "Onlara devletimizin şefkatini, sıcaklığını ve güler yüzünü göstermeye gayret ediyoruz. Yapmış olduğumuz ziyaretlerde, vatandaşlarımızın yüzüne yansıyan mutluluğu gördükçe bizler de mutlu oluyoruz. Kovid-19 illetinden kurtulduğumuz vakit hane ziyaretlerimizi daha çok yapacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli