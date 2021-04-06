Ordu Valisi Sonel, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı
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Ordu Valisi Sonel, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Anadolu Ajansı / Hayati Akçay - Haberler | Güncel
Ordu Valisi Sonel, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Sonel, mesajında, Anadolu Ajansının geçmişte olduğu gibi bugün de yurt içi ve yurt dışındaki yaygın haber ağıyla Türk basınının en önemli bilgi kaynağı olduğunu ifade etti.

Anadolu Ajansının Milli Mücadele'deki haklılığı tüm dünya kamuoyuna duyurarak büyük bir görev üstlendiğini, basın hayatında yayın çizgisi ve kalitesiyle doğruluğunu tescil ettiğini, kurulduğu günden bu yana başarılı çalışmalara imza attığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kurulduğu günden bu yana başarılı çalışmalara imza atan, halkın doğru bilgilerle aydınlatılması konusunda hizmet kalitesinden ödün vermeyen Anadolu Ajansı, habercilik alanında daima öncü bir kuruluş ve güvenilir bir haber kaynağı olmuştur. Bu vesileyle ilkeli, tarafsız ve sorumlu habercilik anlayışı içinde çalışmalarını sürdüren Anadolu Ajansının kuruluşunun 101. yılında, ajansın kuruluşunu sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere emeği geçen herkesi rahmet ve minnetle yad ediyor, vazife başında bulunan tüm kurum mensuplarına çalışmalarında başarılar diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

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