Ordu Valisi'nden yağış uyarısı
Ordu Valisi Seddar Yavuz, yağış uyarısında bulunduğu kent sakinlerinden dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.
Ordu Valisi Seddar Yavuz, yağış uyarısında bulunduğu kent sakinlerinden dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.
Vali Yavuz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"Perşembe ilçemizde daha yoğun olmak üzere bu gece 100 kilograma yakın yağış beklenmektedir. Tüm ekiplerimiz görevi başında olup vatandaşlarımızın da dikkatli olmaları önem taşımaktadır. Lütfen dikkatli ve tedbirli olalım."