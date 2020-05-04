Ordu Valisi'nden 'rehavete kapılmayın' uyarısı
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Ordu Valisi'nden 'rehavete kapılmayın' uyarısı

Ordu Valisi'nden 'rehavete kapılmayın' uyarısı
04.05.2020 13:39 | Son Güncelleme: 04.05.2020 13:39

Ordu Valisi Seddar Yavuz, korona virüs (Kovid-19) salgınının önlenmesi için başarılı bir mücadelede yürütüldüğünü belirterek alınan tedbirlerde rehavet kapılmama uyarısında bulundu.

Ordu Valisi Seddar Yavuz, korona virüs (Kovid-19) salgınının önlenmesi için başarılı bir mücadelede yürütüldüğünü belirterek alınan tedbirlerde rehavet kapılmama uyarısında bulundu.

Covid-19 salgını ile mücadele amacıyla alınan tedbirler ve uygulamada gösterilen başarı sonucunda yeni vaka sayılarında ciddi bir azalış trendine girildiğini ifade eden Vali Yavuz, sağlanan iyileşmenin toplumsal bir rehavete neden olmamasının, salgının tamamen kontrol altına alınması bakımından son derece önemli olduğuna dikkat çekti.

Özellikle sokağa çıkma kısıtlamasının akabinde toplumsal hareketlilikte bir artış yaşandığını vurgulayan Vali Yavuz, özellikle market, pazar yeri ve alışveriş yerleri ile cadde ve sokaklarda sosyal mesafeye aykırı yoğunlukların oluştuğunu kaydetti.

Kovid-19 salgınına karşı yürütülen mücadeleyi sekteye uğratacak davranışlara izin verilmeyeceğini ve gerekli tedbirlerin alınacağını ifade eden Vali Yavuz, "Kovid-19 salgınına karşı yürütülen başarılı mücadele sonucu yeni vaka sayılarında ciddi bir azalma görülmektedir. Bu bizim açımızdan sevindirici bir gelişme olmakla birlikte çok daha dikkatli olmamızı gerektiren bir durumdur. Zira, salgın henüz tamamen geçmiş değildir. Rehavete kapılmadan alınan tedbirlere uygun hareket etmeliyiz. Tedbiri elden bırakmamamız gerekiyor. Bu sebeple, vatandaşlarımızın yoğunluk oluşturabilecekleri market, pazar yeri, alışveriş yerleri, bankalar, PTT, ATM'lerin önü gibi yerler ile yaya trafiğinin yoğun olduğu cadde ve sokaklarda, uyulması gereken kurallara yönelik kontrol ve denetimlerimizi sıklaştıracağız. Amacımız, gelmiş olduğumuz noktadan geriye dönüş olmamasını sağlamaktır. Bir müddet daha dişimizi sıkacağız. Vatandaşlarımızdan da bu konuda anlayış bekliyoruz. Biraz daha sabır göstermelerini istiyoruz. En kısa sürede bu badireyi de atlatıp, güzel günlerde bir arada olacağız" dedi. - ORDU

Kaynak: İHA

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