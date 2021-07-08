Ordu Valiliğinden 4 emniyet personelinin görevden uzaklaştırıldığı açıklaması Açıklaması
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Ordu Valiliğinden 4 emniyet personelinin görevden uzaklaştırıldığı açıklaması Açıklaması

Ordu Valiliğinden 4 emniyet personelinin görevden uzaklaştırıldığı açıklaması Açıklaması
Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli - Haberler | Güncel

Ordu Valiliği, Altınordu ve Ünye ilçelerinde esnaf ve emniyet mensupları arasında yaşanan olayların ardından yürütülen soruşturma kapsamında 4 personelin görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Ordu Valiliği, Altınordu ve Ünye ilçelerinde esnaf ve emniyet mensupları arasında yaşanan olayların ardından yürütülen soruşturma kapsamında 4 personelin görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, dün saat 00.00'da kapanması gereken iş yerlerini ikaz eden Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı kolluk kuvvetleri ile bir iş yeri sahibi ve çalışanları arasında istenmeyen olayın yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, olayla ilgili tarafların karşılıklı davacı-şikayetçi olmaları üzerine gerekli işlemler yapılarak konunun adliyeye intikal ettirildiği ve görevli personelin görevden uzaklaştırıldığı ifade edildi.

Daha önce Altınordu ilçesinde bir esnafla polis ekipleri arasında yaşanan olayda, yapılan tetkik sonrasında 2 personelin görevden uzaklaştırıldığı aktarılan açıklamada, "Bu olayda da yine 2 personel, valiliğimizce görevden uzaklaştırılmış ve konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır. İlimizde gerçekleşen 2 olayda toplam 4 personelimiz yürütülen soruşturma çerçevesinde görevden uzaklaştırılmıştır." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli

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