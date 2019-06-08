Ordu Valiliği'nden Ekrem İmamoğlu için suç duyurusu

Ordu Valiliği'nden Ekrem İmamoğlu için suç duyurusu

Ordu Valiliği, Millet İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun, Ordu-Giresun Havalimanı'nda VIP salonuna alınmaması üzerine yaşanan olayla ilgili olarak suç duyurusunda bulundu.

Ordu Valiliği'nden Ekrem İmamoğlu için suç duyurusu

Ordu Valiliği, Millet İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun, Ordu-Giresun Havalimanı'nda VIP salonuna alınmaması üzerine yaşanan olayla ilgili olarak suç duyurusunda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu ve beraberindekilerin, 5 Haziran Çarşamba günü Ordu'da gerçekleştirdikleri program sonrasında özel uçakla İstanbul'a dönüş yolculuğunda, yasal hakları olmadığı halde Ordu-Giresun Havalimanı'ndaki VIP salonunu kullanmak istemeleri neticesinde arzu edilmeyen olayların cereyan ettiği belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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