Ordu Ünye Belediyesi Tarafından Evsel Tekstil Atıkları Geri Dönüşüme Kazandırılacak
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Ordu Ünye Belediyesi Tarafından Evsel Tekstil Atıkları Geri Dönüşüme Kazandırılacak

Ordu Ünye Belediyesi Tarafından Evsel Tekstil Atıkları Geri Dönüşüme Kazandırılacak
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Kentte tekstil atıklarının geri dönüşüme kazandırılması için önemli bir projeye imza attı.

Kentte tekstil atıklarının geri dönüşüme kazandırılması için önemli bir projeye imza attı. Çalışma kapsamında kentin 50 noktasına yerleştirilen 'Evsel Tekstil Atık Geri Dönüşüm' konteynerleri ile kent genelinde kullanılmayan atıklar toplanarak geri dönüşüme kazandırılacak.

Ünye Belediyesi, geri dönüşüm çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek, kentin birçok noktasına 'Evsel Tekstil Atık Geri Dönüşüm' konteynerleri yerleştirdi.

Başkan Tavlı, "Geri Dönüşüm Anlamında En Aktif Çalışan Belediyelerin Başında Geliyoruz" Ünye'de Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından geri dönüşüm çalışmaları anlamında çok sayıda projenin eş zamanlı yürütüldüğünü ifade eden, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, evsel plastik, kağıt ve benzeri geri dönüşümler anlamında kentin birçok noktasında siteler ve kurumlar dahil toplama noktalarının aktif olarak faaliyette olduğunu belirtti.

Başkan Tavlı, tüm bunların yanında elektronik atıklar ve pil gibi çevreye zararlı atıkların da aynı şekilde düzenli olarak toplandığını kaydetti.

Tüm bu çalışmalara ek olarak evsel tekstil atıklarının da geri dönüşüme kazandırılması için örnek olacak bir projeyi hayata geçirdiklerinin altını çizen Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, bu kapsamda Ünye'nin 50 noktasında hizmet verecek olan 'Evsel Tekstil Atıkları Geri Dönüşüm' noktalarının oluşturulduğunu ve buralardan periyodik olarak toplanan atıkların geri dönüşüme kazandırılacağını söyledi. Başkan Tavlı ayrıca, talebin artması durumunda dönüşüm toplama alanlarının sayısını arttırılacağını da sözlerine ekledi. H. Güneş Akbulut

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Kaynak: Habermetre

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