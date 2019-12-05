Ordu Üniversitesi Rektörü Akdoğan'dan yaralı polise ziyaret

05.12.2019 16:30 | Son Güncelleme: 05.12.2019 16:30

Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç'un yakalanması sırasında bıçakladığı polis memurunu ziyaret etti.

Prof. Dr. Akdoğan, polis memuru Zeki Çelik'in tedavi gördüğü Ordu Devlet Hastanesine geldi.

Burada Çelik'i ziyaret eden Akdoğan, kendisine "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Öte yandan, Arduç'un bıçakla yaraladığı diğer polis memuru Haydar Değerli tedavisinin ardından taburcu edildi.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, bıçaklı saldırı sonucu öldürülen 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç, dün kendisini gözaltına alan güvenlik güçlerine direnmiş, bu sırada 2 polis memurunu bıçakla yaralamıştı.

Kaynak: AA