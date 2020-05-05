Ordu Üniversitesi'nde koruyu maskede seri üretime başlandı
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Ordu Üniversitesi'nde koruyu maskede seri üretime başlandı

Ordu Üniversitesi'nde koruyu maskede seri üretime başlandı
05.05.2020 15:10 | Son Güncelleme: 05.05.2020 15:26

Ordu Üniversitesince (ODÜ), makine ve ekipman temini sayesinde koruyu maske yapımında seri üretime geçildi.

Ordu Üniversitesince (ODÜ), makine ve ekipman temini sayesinde koruyu maske yapımında seri üretime geçildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadeleye destek olmak için Fatsa Meslek Yüksekokulu, Fatsa Belediyesi ve Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında 850 bin koruyucu maskenin üretimi hedefiyle yapılan iş birliği kapsamında geçen ay üretim süreci başladı.

Yüksekokulunun giyim üretim atölyesinde öğretim elemanları ve belediye personeli tarafından yapılan maske üretiminin daha seri bir şekilde devam etmesi adına gerekli olan maske üretim bandı ve ekipman, rektörlüğün sağladığı kaynakla temin edildi.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen ODÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, küresel ölçekte yaşanan salgınla mücadele kapsamında gerekli olan koruyucu maske için geçen ay üretime başladıklarını anımsattı.

Akdoğan, gerek sağlık personelinin gerekse vatandaşın maske temini sorunu yaşamaması ve üretimin daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi için birime bir koruyucu maske üretim makinesi kazandırdıklarını aktararak, "Bu ulusal mücadelemizde üniversiteler olarak bizlere düşen görevi en iyi şekilde yerine getireceğimiz inancıyla salgın sürecinin olabilecek en erken sürede atlatılmasını ümit ediyor ve bu süreçte özverili bir şekilde çalışmalarını sürdüren tüm personelimize teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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