Ordu Üniversitesi'nde gençlik ofisi oluşturulacak
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Ordu Üniversitesi'nde gençlik ofisi oluşturulacak

Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli - Haberler | Güncel
Ordu Üniversitesi'nde gençlik ofisi oluşturulacak

Ordu Üniversitesi (ODÜ) ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında gençlik ofisi, kültür, sanat, spor, ve eğitime yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Ordu Üniversitesi (ODÜ) ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında gençlik ofisi, kültür, sanat, spor, ve eğitime yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, protokol kapsamında, Cumhuriyet Yerleşkesi'ndeki eski idari binanın belirlenen bir kısmının gençlik ofisi olarak kullanılabilmesi ve her iki kurum arasında gerçekleştirilebilecek proje, etkinlik ve faaliyetler ile verimliliğin artırılması hedefleniyor.

ODÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, makamında düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, üniversitede 20 bin dolayında öğrenci olduğunu ve öğrencilere hitap eden, geldiklerinde rahat bir ortamda zaman geçirebilecekleri, dinlenebilecekleri, sosyalleşebilecekleri bir mekan yaptıklarını belirtti.

Bu kapsamda üniversite yerleşkesinin eski idari binasında gençlere yetebilecek büyüklükte bir alanı Gençlik ve Spor Bakanlığı nezdinde il müdürlüğüne tahsis ettiklerini aktaran Akdoğan, üniversitenin dış paydaşları ile olan iş birliklerine her geçen gün bir yenisini eklemeye devam edeceğini kaydetti.

Akdoğan, bu protokolün öğrenciler, üniversite ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü adına hayırlı olmasını temenni etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç ise protokol ile üniversitede öğrenim gören öğrencilerin sosyal, kültürel faaliyetlerde bulunabileceği yeni bir alan oluşturulacağını anlatarak, "Salgın sona erdiğinde öğrencilerimiz örgün eğitime başladıklarında genç ofisimiz onlar için hazır hale gelmiş olacak. Bu iş birliğinin gerçekleştirilmesinde başta Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve gençlerimiz için desteğini esirgemeyen Rektörümüz Prof. Dr. Ali Akdoğan'a teşekkür ediyor, imzaladığımız protokolün hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli

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