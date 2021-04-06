Ordu Üniversitesi akademisyenleri Kovid-19'la ilgili bilimsel kitap hazırladı
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Ordu Üniversitesi akademisyenleri Kovid-19'la ilgili bilimsel kitap hazırladı

Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli - Haberler | Sağlık
Ordu Üniversitesi akademisyenleri Kovid-19'la ilgili bilimsel kitap hazırladı

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Tıp Fakültesi öğretim üyeleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konusunda bilimsel bir kitaba imza attı.

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Ordu Üniversitesi (ODÜ) Tıp Fakültesi öğretim üyeleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konusunda bilimsel bir kitaba imza attı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, ODÜ Tıp Fakültesi hekimleri tarafından hazırlanan "Covid-19 Pandemisinde Temel ve Klinik Çalışmalar" kitabı yayımlandı.

Kitabın editörlerinden Prof. Dr. Ahmet Kaya ve Doç. Dr. Kaptanıderya Tayfur, Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan'ı ziyaret etti.

Akdoğan, ODÜ Tıp Fakültesi hekimlerinin, bu zor salgın süreciyle mücadelesini sürdürürken diğer yandan gerçekleştirdikleri önemli bilimsel faaliyetleriyle de tıp literatürüne katkı sağlamaya devam ettiklerini belirtti.

Hekimlerin hazırladığı eserin de bu süreçteki yeni tıbbi yaklaşımların derlendiği ve Türkiye'de en kapsamlı çalışma olma özelliği bakımından önem arz ettiğini vurgulayan Akdoğan, "Hekimlerimizin özverili çalışmaları sonrasında hazırlanan bu kıymetli çalışmanın tıp dünyasına faydalı olacağı inancıyla emeği geçen tüm hekimlerimizi tebrik ediyor, kendilerine çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaya ve Tayfur ise dünya genelinde Kovid-19'a karşı yeni yaklaşımların yer verilen eserin bu süreçte hazırlanan Türkiye'deki en kapsamlı çalışma olma özelliği taşıdığını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli

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