Ordu Turizmi "Ters Ev"Le Canlanacak

Ordu'da büyükşehir belediyesi tarafından inşa edilen Ters Ev Projesi ile turizm potansiyelinin artırılması hedefleniyor.

Altınordu ilçesi Şarkiye Mahallesi'nde bulunan teleferik alt istasyonu mevkisinde yaklaşık 4 ay önce inşaatına başlanılan Ters Ev Projesi tamamlandı.

Yurt içi ve yurt dışında benzerleri bulunan ve insanların da ilgisini çeken "Ters Ev"in çevre düzenlemesi sürerken, projeyle kentteki turizm potansiyelinin artırılması amaçlanıyor.

Dış cephesi mor beyaz renklerde boyanan ve yaklaşık 520 milyon liraya mal olması beklenen Ters Ev birkaç hafta içerisinde Ordu turizminin hizmetine sunulacak.

Projeyi inşa eden firma sahibi Ömer Tanacı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de Ters Ev olarak bilinen projenin kısa sürede tamamlandığını söyledi.

Villa formatında evin inşa edildiği bilgisini veren Tanacı, evin içerisinde kullanılan tüm eşyaların dekoratif biblo olmayıp orijinal olduğunu kaydetti.

Projede bir evde olması gereken her türlü eşyanın bulunduğunu aktaran Tanacı, iki katlı olarak inşa edilen evde mutfak, oturma odası, çocuk odası, yatak odası ve lavabo bulunduğunu dile getirdi.

Tanacı, evin toplamda 192 metrekare olarak yapıldığını da dile getirerek, "Evin alt katı 92, üst katı ise 100 metrekare olarak planlandı. Projede büyük oranda tamamlandı. Çevre düzenlemesine geçildi. Çok kısa sürede projenin teslimi yapılacak." dedi.

Ters Ev'e şimdiden çok yoğun ilginin olduğunu vurgulayan Tanacı, "Şu anda projeyi teslim etmememize rağmen insanlar Ters Ev'in içerisine girmek ve içerisini gezmek istiyor. Proje vatandaşlarımızın oldukça ilgisini çekiyor." diye konuştu.

Tanacı, Türkiye'de dördüncü Ters Ev'in Ordu'ya inşa edildiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA