Ordu-tünelde devrilen kamyon yandı; sürücü canını zor kurtardı

13.09.2019 17:41

Tünelde devrilen kamyon yandı; sürücü canını zor kurtardı

ORDU'da Çevreyolu Öceli Tüneli çıkışında kontrolden çıkıp devrilen odun yüklü kamyon, alev alıp yandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, araç sürücüsünün son anda kurtulduğu yangın da itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kaza, gece saat 01.00 sıralarında Ordu Çevreyolu Öceli Tüneli'nde meydana geldi. Samsun'dan Ordu'ya odun getiren Baki Kara idaresindeki 55 GL 883 plakalı kamyon tünelinin çıkışına 30 metre kala, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sınucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle bir süre sürüklenip devrilen kamyonun motor bölümünde yangın çıktı. Araç sürücüsünün son anda kurtulduğu yangın, ihbarla gelen itfaiye ekiplerince kısa sürde söndürüldü. Kazada yanan kamyon kullanılamaz hale gelirken, yaralı sürücü Baki Kara, Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anı da, çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, tünelin çıkış noktasına yaklaşan kamyonun kontrolden çıkıp devrildiği, ardındanda aracın sürücü bölümünün alev aldığı görülüyor.

Kaynak: DHA