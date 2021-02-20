Ordu Triatlon'u temmuz ayında yapılacak
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Ordu Triatlon'u temmuz ayında yapılacak

20.02.2021 17:19 | Son Güncelleme: 20.02.2021 17:19
Ordu Triatlon'u temmuz ayında yapılacak

Türkiye Triatlon Federasyonu ve Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilecek Ordu Triatlonu, 10-11 Temmuz'da düzenlenecek.

Türkiye Triatlon Federasyonu ve Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilecek Ordu Triatlonu, 10-11 Temmuz'da düzenlenecek.

Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamada, 2020 yılında ilk kez bir triatlon organizasyonuna ev sahipliği yapan Ordu'da yeni bir yarış daha düzenleneceği belirtildi.

Büyükşehir belediyesi ve federasyon iş birliğiyle yapılacak Ordu Triatlonu için resmi imzaların atıldığı ifade edildi. İmza töreninde, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Adem Atık, Türkiye Triatlon Federasyonu Organizasyon Kurulu Başkanı Oğuz Aydın ve organizasyon kurulu üyesi Onur Şentürk'ün hazır bulunduğu aktarıldı.

Geçen yıl salgın koşullarına rağmen Ordu'da çok keyifli bir yarış yapıldığını hatırlatan Oğuz Aydın, "Özellikle yerel yönetimlerin ve halkın ilgisi bizi çok mutlu etmişti. O ilginin bir yansıması olarak Ordu'da triatlon branşına ilgi patlaması yaşandığını büyük bir memnuniyetle görüyoruz. Temmuz ayındaki yarışa sadece Ordu'dan 100 civarı sporcumuzun katılacağını tahmin ediyoruz. Tüm Ordu'ya teşekkürlerimi sunarım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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