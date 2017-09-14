Ordu Trafikte Yol Verme Tartışmasında Sopalı Kavga

Trafikte yol verme tartışmasında sopalı kavga



ORDU'da trafikte yol verme nedeniyle iki şoför arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce iki araçta bulunan kişilerde tartışmaya katıldı. aralarında kadınlarında bulunudğu iki grup arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olay, Ordu'nun Gülyalı İlçesi'nde Giresun-Ordu Karayolu Turnasuyu mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre bir minibüs ile aynı yönde seyir eden otomobilin sürücüleri arasında yol verme tartışması yüzünden kavga çıktı. Kavganın büyümesi sonucu araçlarda bulunan, aralarında kadınlarında olduğu iki grupta kavgaya karıştı. Sopalarla bir birlerine vurarak kavga edenleri, çevredeki vatandaşlar güçlükle ayırmaya çalıştı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen Jandarma ekibinin araya girmesiyle kavga eden grup yatıştırıldı. Olay anı çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonunun kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.