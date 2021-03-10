Ordu Ticaret Borsasından Covid-19 mücadelesinde örnek çalışma

Ordu'da korona virüs ile mücadele kapsamında işyerlerinin Covid-19 konusunda her türlü tedbirleri almasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Ordu'da korona virüs ile mücadele kapsamında işyerlerinin Covid-19 konusunda her türlü tedbirleri almasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Karadeniz illeri arasında 'yüksek riskli' kategoride bulunan Ordu'da, Ordu Ticaret Borsası tarafından üye işyerlerinde 'Bu işyerinde Covid-19 ile mücadele kapsamında maske, mesafe, hijyen kurallarına riayet edilmektedir" temalı afişler asılmaya başlandı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ordu Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman, söz konusu afişin Borsaya üye işyerlerine asılmasına başlandığını söyledi. Kahraman, pandeminin nasıl ve ne şekilde sona ereceğini kestirmenin mümkün olmadığına dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Tedavi konusunda yüzde yüz bir çare bulunamamış olsa da hastalığa yakalanmama şartlarını biliyoruz: Maske, Mesafe ve Hijyen. Süreç uzadıkça rehavet olabiliyor, bıkkınlık olabiliyor ve dahi farkındalığımız değişebiliyor. Tüm bunları gözönünde bulundurarak üyelerimizi ziyaret ederek onların hem hatırını soruyoruz hem de sağlıklı günler geçirebilmemiz için, hepimizin faydası için kurallara sıkı sıkıya bağlı kalmaya devam etmemizin önemi hususunda sohbet ediyoruz. 'Herkes kendi kapısının önünü süpürürse kent temizlenir' anlayışından hareketle biz de sorumluluğunu taşıdığımız üyelerimizle pandemi hususunda sohbet ederek farkındalık yaratıp bunu yaymayı görev bildik. Üyelerimizin işyerlerine astığımız afişlerle o mahalde etkileşimde olan herkesin belleğine hitap etmek istedik"

Bu ziyaretlerde Ordu Ticaret Borsası'nın çalışma alanındaki tüm üyelerin öneri ve taleplerinin de alındığını belirten Kahraman, "Covid-19 ile mücadele yöntemlerinin başarısı, en çok da sürekli diri tutulacak farkındalık ile mümkündür. Sağlık varsa hayat vardır ve hayat, üretmenin, katma değer yaratmanın, ticaretin ve kazancın tek şartıdır." diye konuştu. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı