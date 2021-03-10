Ordu Ticaret Borsasından Covid-19 mücadelesinde örnek çalışma
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ordu Ticaret Borsasından Covid-19 mücadelesinde örnek çalışma

10.03.2021 14:59 | Son Güncelleme: 10.03.2021 15:03
Ordu Ticaret Borsasından Covid-19 mücadelesinde örnek çalışma

Ordu'da korona virüs ile mücadele kapsamında işyerlerinin Covid-19 konusunda her türlü tedbirleri almasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Ordu'da korona virüs ile mücadele kapsamında işyerlerinin Covid-19 konusunda her türlü tedbirleri almasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Karadeniz illeri arasında 'yüksek riskli' kategoride bulunan Ordu'da, Ordu Ticaret Borsası tarafından üye işyerlerinde 'Bu işyerinde Covid-19 ile mücadele kapsamında maske, mesafe, hijyen kurallarına riayet edilmektedir" temalı afişler asılmaya başlandı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ordu Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman, söz konusu afişin Borsaya üye işyerlerine asılmasına başlandığını söyledi. Kahraman, pandeminin nasıl ve ne şekilde sona ereceğini kestirmenin mümkün olmadığına dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Tedavi konusunda yüzde yüz bir çare bulunamamış olsa da hastalığa yakalanmama şartlarını biliyoruz: Maske, Mesafe ve Hijyen. Süreç uzadıkça rehavet olabiliyor, bıkkınlık olabiliyor ve dahi farkındalığımız değişebiliyor. Tüm bunları gözönünde bulundurarak üyelerimizi ziyaret ederek onların hem hatırını soruyoruz hem de sağlıklı günler geçirebilmemiz için, hepimizin faydası için kurallara sıkı sıkıya bağlı kalmaya devam etmemizin önemi hususunda sohbet ediyoruz. 'Herkes kendi kapısının önünü süpürürse kent temizlenir' anlayışından hareketle biz de sorumluluğunu taşıdığımız üyelerimizle pandemi hususunda sohbet ederek farkındalık yaratıp bunu yaymayı görev bildik. Üyelerimizin işyerlerine astığımız afişlerle o mahalde etkileşimde olan herkesin belleğine hitap etmek istedik"

Bu ziyaretlerde Ordu Ticaret Borsası'nın çalışma alanındaki tüm üyelerin öneri ve taleplerinin de alındığını belirten Kahraman, "Covid-19 ile mücadele yöntemlerinin başarısı, en çok da sürekli diri tutulacak farkındalık ile mümkündür. Sağlık varsa hayat vardır ve hayat, üretmenin, katma değer yaratmanın, ticaretin ve kazancın tek şartıdır." diye konuştu. - ORDU

Ordu Ticaret Borsasından Covid-19 mücadelesinde örnek çalışma

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Pervin Buldan Mustafa Şentop Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Nükhet Duru Acun Ilıcalı Yılmaz Erdoğan
Spor Mesut Özil Halis Özkahya Abdullah Avcı Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ordu Ticaret Borsasından Covid-19 mücadelesinde örnek çalışma - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 15:04:13. #1.15#
title