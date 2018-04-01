Ordu Ticaret Borsası Başkanlığı'na Ziver Kahraman yeniden seçildi.

Ordu Ticaret Borsası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen seçime Ziver Kahraman tek aday olarak girdi. Yapılan seçimde oy kullananların tüm oyunu alan Ziver Kahraman, güven tazeleyerek yeniden Ordu Ticaret Borsası Başkanı seçildi.

Ziver Kahraman başkanlığındaki yönetim kurulu ise şu isim ve firmalardan oluştu: Özyürek Tarımsal Ürünler, Karadeniz Gıda, Erkar Zirai Ürünler, Mustafa Özyılmaz, İşletmeler tarım, Uğur Sarkıkoca, Yusuf Ziya Erkoç, Enginyurt Tarımsal Ürünler, Halis Gündüz, Çamuroğlu Tarım Ürünleri, Mustafa Bindaş, Çekiciler Tarım ve Yunis Sönmez. - ORDU