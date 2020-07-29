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Ordu Ticaret Borsası Başkanı Kahraman'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "fındık fiyatı" teşekkürü

Ordu Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a açıkladığı fındık taban fiyatından dolayı teşekkür etti.

Ordu Ticaret Borsası Başkanı Kahraman'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a
29.07.2020 13:51 | Son Güncelleme: 29.07.2020 13:54

Ordu Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a açıkladığı fındık taban fiyatından dolayı teşekkür etti.

Kahraman, yazılı açıklamasıda, üreticilerin bahçeye girmeye hazırlandığı bugünlerde fındık taban fiyatının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bizzat açıklandığını anımsattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yüzde 50 sağlam iç esasına göre Giresun kalite kabuklu fındık için Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) kilogram alış fiyatını 22,5 lira, levant kalite fındık için alım fiyatını 22 lira olarak açıkladığını belirten Kahraman, geçmiş sezonlarda olduğu gibi bu sezon da TMO eliyle fındık alımı yapılacağını ifade etti.

Kahraman, açıklanan fiyatın hayırlı olmasını, üreticilere ve ülkeye bereket getirmesini temenni ederek, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımıza bu güzel haber için üreticilerimiz, tüccar ve sanayiciler ile

ihracatçılarımız adına teşekkür ederiz.

İçinde bulunduğumuz şartlar gözetilerek başlangıç fiyatı niteliğindeki bu fiyatın sezon içinde

serbest piyasada karşılığını tam anlamıyla bulacağını yaşayarak tecrübe ettik.

İş yine üreticilerimize düşmektedir. Ürünlerinin kalitesine çok dikkat edip paniğe

kapılmadan ve ihtiyaç kadar pazara indirmeleriyle ürünümüz değerini koruyacaktır."

Kaynak: AA

Manşet

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