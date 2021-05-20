ORDU TDP GENEL BAŞKANI SARIGÜL: FINDIĞIN SİYASETİ OLMAZ
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ORDU TDP GENEL BAŞKANI SARIGÜL: FINDIĞIN SİYASETİ OLMAZ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, 'Fındığın siyaseti olmaz. Fındıkta asla siyaset yaptırmayacağım' dedi.

TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, 'Fındığın siyaseti olmaz. Fındıkta asla siyaset yaptırmayacağım' dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Ordu'ya gelen TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin il ve ilçe teşkilat başkanları ile bir araya geldi. Partililer tarafından sarı gül buketi ile karşılanan Sarıgül, daha sonra Altınordu Muhtarlar Derneği'ni ziyaret etti. Burada fındıkla ilgili açıklamalarda bulunan Sarıgül, fındığı siyaset malzemesi yapmayacaklarını söyledi. Partisinin iktidarlığında lisanlı depoculuğu yüzde yüz açacaklarını kaydeden Sarıgül, 'İnşallah Türkiye Değişim Partimizin iktidarlığında lisanslı depoculuğu yüzde yüz açacağız ve bu lisanslı depoculuğu sadece bakanlığımız açacak. Yurttaşlarımızın fındığı köyde kalmayacak, erken satılmayacak zamanında satılacak ve fındığa hak ettiği değeri mutlaka ve mutlaka üreticilerimiz bulacak. Fındıklar dalda kalırsa umutlar havada kalır. Biz fındığı dalda bırakmayacağız. Fındığın siyaseti olmaz. Fındıkta asla siyaset yaptırmayacağım. Fındığın rakamı geldiğinde bütün siyasi partileri çağıracağım, hepsiyle başkanlıkta konuşacağım ve mutlaka fındığa hak ettiği değeri vererek bütün Giresun'daki, Ordu'daki, Karadeniz'deki binlerce yurttaşımızın yüzünü güldürmeyi Allah'ım inşallah bizlere nasip edecek' diye konuştu.

'VİCDAN VE ADALET DİYEN BÜTÜN YURTTAŞLARIMIZI PARTİMİZE BEKLİYORUM'

Konuşmasının devamında gençlere seslenen Sarıgül, "Gençlerin hiçbir endişesi olmasın, korkmadan, çekinmeden sorunlarınızı anlatın. Çünkü Türkiye değişiyor, Türkiye Değişim Partisi gençlerin, toprağına bağlı olan, hudut ve bayrak birliği diyen tüm yurttaşlarımızın partisi olacak. Türkiye Değişim Partisi, Atatürk milliyetçiliğini savunan, inançlara saygılı, laikliği önde tutan, Cumhuriyetimizin değerlerini lafta değil icraatta koruyan, geliştirip güçlendiren, Türkiye'nin inşallah en demokratik kitle partisi olacak. Bayrak, toprak diyen bütün yurttaşlarımızı Türkiye Değişim Partimize bekliyorum. Türkiye Değişim Partisi vicdandır, adalettir. Sol ve sağ bir parti değildir. Sağ elimiz ile sol elimimizi 'vicdan' diyerek birleştiriyoruz, vicdan ve adalet diyen bütün yurttaşlarımızı partimize bekliyorum? ifadelerinde bulundu.

ORDU TDP GENEL BAŞKANI SARIGÜL: FINDIĞIN SİYASETİ OLMAZ
ORDU TDP GENEL BAŞKANI SARIGÜL: FINDIĞIN SİYASETİ OLMAZ
ORDU TDP GENEL BAŞKANI SARIGÜL: FINDIĞIN SİYASETİ OLMAZ
ORDU TDP GENEL BAŞKANI SARIGÜL: FINDIĞIN SİYASETİ OLMAZ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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