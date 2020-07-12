ORDU Tartıştığı sevgilisini öldürüp, intihar etti O anlar kamerada
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ORDU Tartıştığı sevgilisini öldürüp, intihar etti O anlar kamerada

Tartıştığı sevgilisini öldürüp, intihar etti: O anlar kameradaORDU'nun Fatsa ilçesinde Kemal Emen (38), sokakta tartıştığı sevgilisi Sema Dağ'ı (35) tabancayla vurarak öldürdükten sonra intihar etti.

12.07.2020 14:27 | Son Güncelleme: 12.07.2020 14:31

Tartıştığı sevgilisini öldürüp, intihar etti: O anlar kamerada

ORDU'nun Fatsa ilçesinde Kemal Emen (38), sokakta tartıştığı sevgilisi Sema Dağ'ı (35) tabancayla vurarak öldürdükten sonra intihar etti. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 12: 00 sıralarında Fatsa'nın Kurtuluş Mahallesi Reşadiye Caddesi'nde meydana geldi. Kemal Emen, caddede henüz bilinmeyen nedenle sevgilisi Sema Dağ ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kemal Emen, tabanca ile Dağ'a ateş etti. Kadın kanlar içerisinde yere yığılırken kaçmaya çalışan Kemal Emen'e çevredeki polisler müdahale etmeye çalıştı. Polisin havaya ateş ederek durdurmaya çalıştığı Emen, tabancayı kendisine doğrultarak ateşledi. Yere yığılan Emen, ağır yaralandı. Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kemal Emen de yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Öte yandan Kemal Emen'in önce Sema Dağ'ı ardından kendisini silahla vurduğu anlar, Reşadiye Caddesi'ndeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

ORDU Tartıştığı sevgilisini öldürüp, intihar etti O anlar kamerada

Kaynak: DHA

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