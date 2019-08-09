Ordu, tarım ve hayvancılıkta örnek olmak istiyor

09.08.2019 21:25

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, tarım ve hayvancılık konusunda başka illere de örnek olabileceklerini belirterek, "Biz burada bir şeyi yaparsak sadece Ordu için yapmıyoruz. Diğer illerimize de ülkemize de katkısı olsun istiyoruz." ifadesini kullandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Güler, belediye bünyesinde kurulan Ordu Tarım ve Hayvancılık Gıda Sanayi AŞ'yi (ORTAR) ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle yapılacak projelerin, ana hedefinin fındık ve hayvancılık alanlarında vatandaşlara yeni gelir kaynaklarını ortaya çıkartmak olduğu ifade edilen toplantıda, Ordu'da tarım alanında yapılacak çalışmaların istişaresi yapıldı.

Güler, tarım ve hayvancılık politikasının baştan aşağı ele alınması gerektiğini vurgulayarak, "Bu bölgeyi tarım ve hayvancılıkta bir numara yapacağız. Büyükşehir Belediyemizde iyi bir tarım ekibi kurduk. Sizlerin de takviyesiyle sobaya devamlı odun atacağız. Özellikle fındık bahçelerinin gezen tavukla koyunculukla çok iyi olacağını düşünüyorum. Bunlar bizim temennimiz. Bunları gerçekleştirecek olan sizlersiniz. Tecrübelerinizle bizlere katkı sağlayacaksınız." değerlendirmesinde bulundu.

Tarım ve hayvancılık konusunda başka illere de örnek olabileceklerine işaret eden Güler, şunları kaydetti:

"Biz burada bir şeyi yaparsak sadece Ordu için yapmıyoruz. Diğer illerimize de ülkemize de katkısı olsun istiyoruz. Yapılacak çalışmaların pilot uygulamaları Ordu'muzda gerçekleştirmek için topraklarımız müsait durumdadır. Fındık ürünümüzün toplanması için 45 milyon lira paramız dışarıya gidiyor. Dışarıya giden parada buraya kalırsa en az 6-7 milyon dolar yapar. Biz en değerli sebzemiz olan karalahana pancarını bile Bafra'dan getiriyoruz. Baştan aşağı tarım politikamızı hayvancılığımızı yeniden ele alacağız."

Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz ise tarım ve hayvancılığa katkılarından dolayı başkan Güler'e teşekkür ederek, "İki ıslah projemiz var, üçüncüsüne de belediyemiz başvuru yaptı. Bu projeler ile verimliliği ve kaliteyi arttırmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA