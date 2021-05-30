Ordu sokaklarında kısıtlama sessizliği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ordu sokaklarında kısıtlama sessizliği

Ordu sokaklarında kısıtlama sessizliği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Ordu'da, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokak ve caddelerde sessizlik yaşanıyor.

Ordu'da, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokak ve caddelerde sessizlik yaşanıyor.

Türkiye'de korona virüs ile mücadele kapsamında hafta sonu tüm yurtta devam eden sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokak ve caddelerde sessizlik yaşanıyor. Hafta içi olduğu kadar hafta sonu da devam eden denetimler vakaların düşmesindeki etkisini sürdürürken, Ordu'nun en işlek cadde ve sokaklarında kısıtlama haricinde görülen insan yoğunluğu, kısıtlama gününde yerini sessizliğe bırakıyor. Sıcak havaya rağmen sahiller ve sokaklarda yoğunluk yaşanmıyor. - ORDU

Ordu sokaklarında kısıtlama sessizliği
Ordu sokaklarında kısıtlama sessizliği
Ordu sokaklarında kısıtlama sessizliği
Ordu sokaklarında kısıtlama sessizliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Mustafa Varank İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Deniz Çakır Mehmet Ali Erbil Barış Murat Yağcı
Spor Ünal Aysal Fatih Terim Burak Yılmaz Mustafa Cengiz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ordu sokaklarında kısıtlama sessizliği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.5.2021 14:25:08. #1.15#

title