- Ordu sokaklarında kısıtlama sessizliği
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- Ordu sokaklarında kısıtlama sessizliği

01.12.2020 21:57 | Son Güncelleme: 01.12.2020 22:29

- Ordu sokaklarında kısıtlama sessizliği Türkiye genelinde, korona virüsü (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta içi uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Ordu sokakları ıssız kaldı.

- Ordu sokaklarında kısıtlama sessizliği

ORDU - Türkiye genelinde, korona virüsü (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta içi uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Ordu sokakları ıssız kaldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Korona Virüs Bilim Kurulu'nun önerilerinin değerlendirildiği Kabine Toplantısı'nın ardından, dün yeni tedbirleri açıklamış, İçişleri Bakanlığı ise korona virüs önlemlerinin detaylarını içeren genelgeyi 81 ile göndermişti. Genelgeye göre, bugün itibarıyla sokağa çıkma yasağı saat 21.00'de tüm Türkiye'de başladı. Hafta içi saat 21.00 ile saat 05.00 arasında uygulanacak olan kısıtlama sonrası Ordu'nun sokak ve caddelerinde sessizlik hakim oldu.

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Polis ve bekçi ekiplerinin denetimlerini sürdürdüğü kısıtlama uygulamasında araç sürücüleri ve sokaktaki vatandaşlar üzerine denetimler gerçekleştirilirken, paket servisi yapan restoranların kuryeleri ve temizlik işçileri ise mesailerine devam etti.

- Ordu sokaklarında kısıtlama sessizliği
- Ordu sokaklarında kısıtlama sessizliği
- Ordu sokaklarında kısıtlama sessizliği
- Ordu sokaklarında kısıtlama sessizliği
- Ordu sokaklarında kısıtlama sessizliği
- Ordu sokaklarında kısıtlama sessizliği
- Ordu sokaklarında kısıtlama sessizliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELİM KUŞCU

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