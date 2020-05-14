Ordu sokaklarında insan yoğunluğu Ordu'da dün yapılan korona virüs testlerde pozitif vakaya rastlanmaması insanları sevindirirken, sokak ve caddelerde ise yoğunluk artıyor.

Ordu'da dün yapılan korona virüs testlerde pozitif vakaya rastlanmaması insanları sevindirirken, sokak ve caddelerde ise yoğunluk artıyor.

Korona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda, aralarında Ordu'nun da bulunduğu toplam 9 ilde seyahat yasağı önceki gece kaldırıldı. Korona virüs karşısında güzel bir mücadele sergilenen Ordu'da bugün itibarıyla sokak ve caddelerde insan yoğunluğu kısmi olarak arttı.

Bazı vatandaşlar insanların evde bunaldığı için çıktığını belirtirken, kimisi ise insanların acil işi olmadıkça evden çıkmamaları gerektiğini savundu. Gün geçtikçe azalan vaka sayısının sevindirici olduğunu ifade eden vatandaşlar, alınan tedbir ve önlemlerin yerinde olduğunu ancak insan yoğunluğunun biraz da ha aza inmesi gerektiğini, maskesiz sokağa çıkılmaması ve kurallara uyulması gerektiğini söylediler.

Öte yandan, Ordu Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 13 Mayıs tarihinde yapılan testlerde korona virüse (Kovid-19) rastlanmadığını duyurmuş ancak insanların dikkatli olmaları gerektiğini dikkat çekmişti. - ORDU

Kaynak: İHA