Ordu-Sivas karayolunda denetimler sürüyor
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Ordu-Sivas karayolunda denetimler sürüyor

Ordu-Sivas karayolunda denetimler sürüyorORDU-Sivas karayolunun Mesudiye ilçesindeki kent sınırında koronavirüs tedbileri kapsamında oluşturan kontrol noktasında polis, jandarma ve sağlık ekipleri, denetimlerini sürdürüyor.

10.04.2020 12:45 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:47
Ordu-Sivas karayolunda denetimler sürüyor

Ordu-Sivas karayolunda denetimler sürüyor

ORDU-Sivas karayolunun Mesudiye ilçesindeki kent sınırında koronavirüs tedbileri kapsamında oluşturan kontrol noktasında polis, jandarma ve sağlık ekipleri, denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, seyahat izin belgesi olmayan araç sürücülerinin geçişine izin vermiyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak'a giriş çıkışların 15 gün süreyle durdurulduğunun açıklanmasının ardından Ordu'nun tüm giriş ve çıkış noktaları polis ve jandarma ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Ordu-Sivas karayolunun Mesudiye ilçesindeki kent sınırında oluşturulan kontrol noktasında tüm araç sürücü ve yolcuları polis, jandarma ve sağlık ekiplerince denetleniyor. Seyahat izin belgesi olmayan araç sürücülerinin ise geçişine izin verilmiyor. Sürücüleri yasak hakkında bilgilendiren ekipler, vatandaşları da evlerinden çıkmamaları konusunda uyarıyor.

Kontrol noktasında durdurulan Cevdet Yılmaz, uygulamanın yerinde olduğunu belirterek, kurallara herkesin uyması gerektiğini ifade etti. Ordu'dan Sivas'a giden Şinasi Keklik de bu tedbirlerin çok önemli olduğunu belirterek, 'Az önce evraklarımıza baktılar, seyahat izin belgemizi almıştık. Sorunsuz Sivas'a geçeceğiz. Bu sıkıntılı günlerde hepimizin tedbir alması gerekiyor' dedi.

Ordu-Sivas karayolunda denetimler sürüyor

Kaynak: DHA

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Ordu-Sivas karayolunda denetimler sürüyor
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