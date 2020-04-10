Ordu-Sivas karayolunda denetimler sürüyor ORDU'nun Mesudiye ilçesindeki kent sınırında koronavirüs tedbirleri kapsamında oluşturan kontrol noktasında polis, jandarma ve sağlık ekipleri, denetimlerini sürdürüyor.

ORDU'nun Mesudiye ilçesindeki kent sınırında koronavirüs tedbirleri kapsamında oluşturan kontrol noktasında polis, jandarma ve sağlık ekipleri, denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, seyahat izin belgesi olmayan araç sürücülerinin geçişine izin vermiyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak'a giriş çıkışların 15 gün süreyle durdurulduğunun açıklanmasının ardından Ordu'nun tüm giriş ve çıkış noktaları polis ve jandarma ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Ordu-Sivas karayolunun Mesudiye ilçesindeki kent sınırında oluşturulan kontrol noktasında tüm araç sürücü ve yolcuları polis, jandarma ve sağlık ekiplerince denetleniyor. Seyahat izin belgesi olmayan araç sürücülerinin ise geçişine izin verilmiyor. Sürücüleri yasak hakkında bilgilendiren ekipler, vatandaşları da evlerinden çıkmamaları konusunda uyarıyor.

Kontrol noktasında durdurulan Cevdet Yılmaz, uygulamanın yerinde olduğunu belirterek, kurallara herkesin uyması gerektiğini ifade etti. Ordu'dan Sivas'a giden Şinasi Keklik de bu tedbirlerin çok önemli olduğunu belirterek, "Az önce evrakımıza baktılar, seyahat izin belgemizi almıştık. Sorunsuz Sivas'a geçeceğiz. Bu sıkıntılı günlerde hepimizin tedbir alması gerekiyor" dedi.

Kaynak: DHA