ORDU Şiddetli rüzgar, fındık bahçelerini vurdu Şiddetli rüzgar, fındık bahçelerini vurduORDU'nun Akkuş ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar, fındık bahçelerine zarar verdi.

Şiddetli rüzgar, fındık bahçelerini vurdu

ORDU'nun Akkuş ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar, fındık bahçelerine zarar verdi.

İlçeye bağlı Haliluşağı ve Musullar Mahallesi'nde dün gece etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle fındık bahçelerinde hasar meydana geldi. Etkili rüzgar nedeniyle, fındık dalları kırıldı, fındık çotanakları da yerlere döküldü. Mart ayında soğuk hava ve karla mücadele eden fındık üreticileri, şimdi de rüzgardan zarar gören bahçeleri için endişe yaşadıklarını belirtti.

Fındık bahçesi zarar gören Onur Yılmaz, 'Fındık ağaçlarının dalları koptu, bahçenin zemini fındık yapraklarıyla doldu. Mart ayında don afetiyle uğraştık, 'artık havalar ısındı rahat ettik' dedik ancak şimdi de rüzgar bahçelere zarar verdi. Ürününü sigortalatmayan fındık üreticisi, artık zarar nereden gelecek diye kara kara düşünmeye başladı? dedi.

Kaynak: DHA