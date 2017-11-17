Ordu Şehidini Uğurladı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde yürütülen operasyon sırasında bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Sefa Kabakkaya, memleketi Ordu'da gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Piyade Sözleşmeli Er Sefa Kabakkaya'nın naaşı gece saatlerinde Ordu-Giresun Havalimanına getirildi. Buradan Şahincili Mahallesi'ndeki evlerine götürülen şehidin naaşı gece evde kaldı. Ailesinin tek erkek evladı olan şehit Sefa Kabakkaya'nın naaşı sabah evden helallik alındıktan sonra Bahçelievler Mahallesi Ulu Camisi'ne getirildi. Şehidin annesi Nurcan, babası Birol Kabakkaya ile kız kardeşi Ebru Biçer'in oldukça üzgün oldukları gözlendi.



Ordu İl Müftüsü Mürsel Öztürk'ün cuma namazını müteakip kıldırdığı cenaze namazında binlerce insan cami avlusunda saf tuttu. Cenaze namazının kılınmasının ardından Piyade Sözleşmeli Er Sefa Kabakkaya, dua ve tekbirlerle Eskipazar Mahallesi Garnizon Şehitliğinde toprağa verildi.



Piyade Sözleşmeli Er Sefa Kabakkaya'nın cenazesine Ordu Valisi Seddar Yavuz, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, askeri erkan, belediye başkanları, siyasi parti yöneticileri ve 5 bine yakın vatandaş katıldı.



(Metin Akyürek /İHA)