Ordu-Samsun Sınırında Kaza: 3 Yaralı

Ordu-Samsun il sınırında bulunan Akçay Köprüsü'nde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Ordu-Samsun il sınırında bulunan Akçay Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ünye istikametinden Terme'ye doğru gitmekte olan Gökhan T. idaresindeki 06 EF 7626 plakalı otomobil önce bariyerlere, ardından da önünde seyir halinde olan Bülent K.'nin kullandığı 26 AL 883 otomobile çarptı.

Kazada 06 EF 7626 plakalı araçta bulunan 1'i kadın 2'si çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılar Ünye Devlet Hastanesine kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ORDU