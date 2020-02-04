Ordu saman deposunda yangın

04.02.2020 13:35 | Son Güncelleme: 04.02.2020 13:35

Saman deposunda yangın

ORDU'da 5 katlı binanın altındaki saman ve yem üzerine satış yapan bir iş yerinin deposunda çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü. Yangında, yaklaşık 70 ton saman hasar gördü.

Altınordu ilçesi, Şahincili Mahallesi'nde, 5 katlı binanın alt katındaki saman ve yem üzerine satış yapan Sebahattin Aktaş'a ait iş yerinin deposunda, saat 06.00 sıralarında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede depoyu ve binayı sararken, korku ve panik yaşayan ev sakinleri, çevredekilerin uyarısı üzerine dışarıya çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulundu. Yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yaklaşık 200 ton samanın bulunduğu iş yerindeki samanlar da, tedbir amaçlı iş makineleri yardımıyla dışarıya çıkarıldı. Yangında, yaklaşık 70 ton saman hasar görürken, kurtarılan saman balyaları ise kamyonetle başka depoya taşındı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA