Ordu sahilleri kaçak yapılardan temizleniyor Ordu'nun Altınordu, Ünye, Fatsa ile Gülyalı ilçelerinde sahil ve kumsallarda görüntü ve imar kirliliği oluşturan yapılar kaldırılıyor.

Ordu'nun Altınordu, Ünye, Fatsa ile Gülyalı ilçelerinde sahil ve kumsallarda görüntü ve imar kirliliği oluşturan yapılar kaldırılıyor.

Ordu'da, deniz kenarında ve kumsallardaki imara aykırı, doğal güzellikleri bozan yapıların tespiti, yıkımı ve kaldırılma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerince Ünye ilçesinde, 42 adet, çadır, baraka ve karavanın yıkım ve kaldırılma işlemleri gerçekleşti.

Taviz yok

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, sahillerde imara aykırı, denizin, tabiatın doğal güzelliğini bozan yapılara kesinlikle izin verilmeyeceğini söyledi. Kıyıları halka açmak adına başlatılan çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini vurgulayan Başkan Güler, "Altınordu, Fatsa ve Gülyalı ilçelerimizin sahil bandında, kıyı kenar çizgisi içerisinde kalan kaçak ve işgal durumunda bulunan yapıları kaldırdık. Kaçak yapıların kaldırma işlemleri sürerken, diğer ilçelerimizdeki tespit çalışmalarımız da devam etti" diye konuştu.

Ünye sahilinde yapı kaldırıldı

Ünye'de sahil kenarındaki kaçak yapı ve işgallere izin vermeyeceklerini belirten Başkan Güler, "İmar Dairesi Başkanlığımızın yaptığı kaçak ve işgal tespitleri sonrası, Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerimiz çalışma başlattı. Kısa süre içerisinde, Kavaklar, Keş, Gölevi Mahallesi ve Cüri Köprüsü arasındaki kumsal alanda yer alan 42 adet çadır, baraka, ve karavanı kaldırdık. Halkın denizle temasını artırmayı, şehir insanının denizden daha fazla istifade etmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, hayata geçirilecek çalışmalarla bu yaz bambaşka bir Ordu sahilinin vatandaşları bekliyor olacağını sözlerine ekledi. - ORDU

Kaynak: İHA