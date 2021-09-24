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Ordu sahili nostaljik tramvay ile gezilebilecek

AA / Eyüp Elevli - Haberler | Güncel
Ordu sahili nostaljik tramvay ile gezilebilecek

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu ilçesinde sahil kesiminde turistik amaçlı nostaljik tramvay projesi başlattı.

ALTINORDU, ORDU (AA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu ilçesinde sahil kesiminde turistik amaçlı nostaljik tramvay projesi başlattı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk yapımı ve çevreci anlayışla üretilen tramvay, nostaljik deneyim yaşamak isteyen vatandaşların kullanımı için Ordu sahilinde yerini aldı.

Sahile renk katacak, yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekecek nostaljik tramvayın ilk test sürüşleri gerçekleştirildi.

Çift taraflı direksiyon sistemine sahip olan ve elektrikle çalışan tramvay, tek seferde 21 kişiyi ağırlayacak. Teleferik alt istasyonu ile Atatürk rıhtımı arasında hizmet verecek tramvayın kalkış ve varış durakları hariç, iki durağı daha bulunuyor.

Nostaljik tramvaydan yararlanmak isteyen Ordulular, "Ordum kart" ile biniş sağlayabilecek. Kartları olmayanlar ise bilet alarak bu hizmeti kullanabilecek.

Pazar günü yapılacak açılışla tramvay sefer saatleri belli olacak. Açılışa özel ilk hafta vatandaşlara ücretsiz hizmet verilecek.

Gün boyu hizmet vermesi planlanan tramvaya biniş ücretleri yetişkinler için 2,5, öğrenciler için ise 2 lira olarak belirlendi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, "3 ay değil, 12 ay Ordu" hedefiyle şehir turizmine katkı verecek elektrikli nostaljik tramvayı, Ordu'ya kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Güler, ilk etapta teleferik alt istasyonu ile rıhtım arasında seferlerine başlayacak tramvayın, Ordu'nun tanıtımına da büyük katkı sağlayacağını vurgulayarak, "Kimimizin ilk kez bu heyecanı tadacağı, kimimizin ise nostalji yaşayacağı tramvayımız ilimize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

AA / Eyüp Elevli - Son Dakika Haberleri
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