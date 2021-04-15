Ordu Sağlık Müdürlüğü hasta yakınının darpettiği ileri sürülen doktorla ilgili olayı kınadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ordu Sağlık Müdürlüğü hasta yakınının darpettiği ileri sürülen doktorla ilgili olayı kınadı

Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli - Haberler | Güncel
Ordu Sağlık Müdürlüğü hasta yakınının darpettiği ileri sürülen doktorla ilgili olayı kınadı

Ordu İl Sağlık Müdürlüğü, bir hasta yakını tarafından doktoru darpettiği öne sürülen olayı kınadı.

Ordu İl Sağlık Müdürlüğü, bir hasta yakını tarafından doktoru darpettiği öne sürülen olayı kınadı.

Müdürlükten, "Sağlıkta şiddete hayır" başlığıyla yapılan yazılı açıklamada, Ünye Devlet Hastanesi'nde tedavi gören bir hastanın yakınının, bugün saat 11: 10 sularında hastanede görevli Genel Cerrahi Uzmanına fiziksel şiddet kullanıp darp ettiği belirtildi.

Bir sağlık çalışanlarının görevi başında darp edilmesinin kesinlikle kabul edilemez bir durum olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımıza her türlü şartlarda hizmet sunma gayretiyle çalışan sağlık personelimizin bu gibi olaylara maruz kalması onur kırıcı, gönül kırıcı, üzüntü veren bir durumdur. Şifa veren ellere vefa gösterilmesi konusunda toplum bilincini artırmak için hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın fedakarca sürdürdükleri çalışmalarını her fırsatta dile getireceğiz ve bu çirkin saldırının da sonuna kadar takipçisi olacağız. Sağlık çalışanımıza karşı yapılan saldırıyı kınıyor ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Cansu Dere Hazal Kaya Ajda Pekkan Hande Erçel
Spor Caner Erkin Gökhan Gönül Yılmaz Vural Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Silah
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ordu Sağlık Müdürlüğü hasta yakınının darpettiği ileri sürülen doktorla ilgili olayı kınadı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 15:02:56. #1.14#

title