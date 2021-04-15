Ordu Sağlık Müdürlüğü hasta yakınının darpettiği ileri sürülen doktorla ilgili olayı kınadı

Ordu İl Sağlık Müdürlüğü, bir hasta yakını tarafından doktoru darpettiği öne sürülen olayı kınadı.

Ordu İl Sağlık Müdürlüğü, bir hasta yakını tarafından doktoru darpettiği öne sürülen olayı kınadı.

Müdürlükten, "Sağlıkta şiddete hayır" başlığıyla yapılan yazılı açıklamada, Ünye Devlet Hastanesi'nde tedavi gören bir hastanın yakınının, bugün saat 11: 10 sularında hastanede görevli Genel Cerrahi Uzmanına fiziksel şiddet kullanıp darp ettiği belirtildi.

Bir sağlık çalışanlarının görevi başında darp edilmesinin kesinlikle kabul edilemez bir durum olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımıza her türlü şartlarda hizmet sunma gayretiyle çalışan sağlık personelimizin bu gibi olaylara maruz kalması onur kırıcı, gönül kırıcı, üzüntü veren bir durumdur. Şifa veren ellere vefa gösterilmesi konusunda toplum bilincini artırmak için hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın fedakarca sürdürdükleri çalışmalarını her fırsatta dile getireceğiz ve bu çirkin saldırının da sonuna kadar takipçisi olacağız. Sağlık çalışanımıza karşı yapılan saldırıyı kınıyor ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli