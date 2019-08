Ordu proje üretiyor

25.08.2019 13:31

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in sosyal medya hesabından yaptığı proje çağrısına 1 ayda 478 başvuru geldi.



Kısa süre önce sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım ile Ordululara seslenen Başkan Güler, sosyal medya hesabından "Ordu için hazırlamış olduğum süper bir projem var diyorsanız sizleri dinlemeye ve şehrimiz için uygulanabilir projeleri değerlendirmeye hazırım. proje@mehmethilmiguler.com.tr mailine göndereceğiniz projeleri tek tek inceleyeceğim ve kabul görenlerle güzel şeyler yapacağız" demişti.



1 ayda 478 proje başvurusu geldi



Başkan Güler, sosyal medya hesaplarından yaptığı çağrı sonrası toplamda 478 adet projenin geldiğini ifade etti. Güler, "Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak milletimizle istişarelere her alanda devam ediyoruz. Gelişen ve büyüyen Ordumuz için onlarında fikirlerini almak için kişisel sosyal medya hesaplarımızdan bir çağrı yapmıştık. Aradan geçen kısa süre içinde toplam 478 adet proje bizlere ulaştı. Her bir projeyi alanlarında uzman arkadaşlarımız kategorilere ayırıyorlar. İlimiz için, ilçelerimiz için uygun görülen projeler ve proje sahipleri ile tek tek görüşeceğiz. Her zaman söylediğimiz gibi düşünen Ordu, üreten Ordu ve yarışan Ordu'yu inşallah başlatıyoruz" dedi.



"Projeleri tek tek sınıflandırıyoruz"



Kendilerine ulaşan projelerin hepsinin çok önemli olduğunun altını çizen Başkan Güler, "Bizlere ulaşan her proje çok önemli. Projeleri alanlarına göre sınıflandırıyoruz. Daha sonra sonra hangi proje bizim için uygun onun kararını vereceğiz. Yaptığımız bu çalışma ile ilimizde tek söz sahibi biz olmak istemiyoruz. Milletimizin de fikirlerini alıp, onlarla nasıl bir çalışma yaparız onu belirleyeceğiz. Ordumuzun bir özelliği, sanat ve fikir konusunda düşünen bir Ordu var. Biz bunu biraz daha harekete geçirmek istiyoruz" şeklinde konuştu. - ORDU

Kaynak: İHA