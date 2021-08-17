Ordu OSB'ye sağlık ocağı ve 112 istasyonu kuruluyor
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Ordu OSB'ye sağlık ocağı ve 112 istasyonu kuruluyor

Ordu OSB'ye sağlık ocağı ve 112 istasyonu kuruluyor
Anadolu Ajansı / Hayati Akçay - Haberler | Güncel

Ordu'nun Altınordu ilçesinde 5 bin kişinin istihdam edildiği Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) sağlık ocağı ve 112 istasyonunun kurulması için çalışma başlatıldı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde 5 bin kişinin istihdam edildiği Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) sağlık ocağı ve 112 istasyonunun kurulması için çalışma başlatıldı.

Ordu OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Şimşek, AA muhabirine, 600 dönüm arazi üzerinde faaliyet gösteren OSB'nin 1992 yılında kurulduğunu söyledi.

OSB bünyesinde yeni ilklerin olacağını belirten Şimşek, "Türkiye'de belki bir ilki gerçekleştirmiş olacağız. Organize Sanayi Bölgesi içerisinde sağlık ocağı kuruyoruz. Bu çalışmamız bitmek üzere. Bunun yanı sıra bir de buraya 112 istasyonu kuruyoruz." dedi.

Buraya yapılacak sağlık merkezinin diğer ikinci sanayideki çalışanlar da dahil olmak üzere 8-9 bin kişiye hizmet vereceğini aktaran Şimşek, burada 4 doktorun hizmet vereceğini kaydetti.

Şimşek, 112 istasyonunun çok güzel olduğunu, bu birimlerin eylül ayında açılacağını ifade etti.

OSB bünyesinde kreş yapılacağını da belirten Şimşek, çalışan kadın sayısının her geçen gün arttığı OSB'de bu yatırımın da artık önem kazandığına işaret etti.

Burada çalışan kadın işçi sayısının 3 bini geçtiğini aktaran Şimşek, OSB'de yıl sonu itibarıyla yeni açılacak firmalarla birlikte çalışan sayısının 6 bin 500'ü bulmasının beklendiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

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