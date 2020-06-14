Ordu OSB'deki firmaların yüzde 70'i ihracat yapıyor Ordu'nun Altınordu ilçesinde 5 bin kişinin istihdam edildiği Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren firmaların yüzde 70'i ürünlerini ihraç ediyor.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde 5 bin kişinin istihdam edildiği Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren firmaların yüzde 70'i ürünlerini ihraç ediyor.

Ordu OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 600 dönüm arazi üzerinde faaliyet gösteren OSB'nin 1992 yılında kurulduğunu söyledi.

OSB'de fındık kırma fabrikalarının yanı sıra tekstil, ağaç, beton, gıda ve plastik gibi çeşitli ürünler imal eden 70 firma bulunduğunu belirten Şimşek, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle üretime ara vermek durumunda kalan firmaların da 1 Haziran itibarıyla çalışmaya başlaması ile tüm çarklar yeniden dönüyor. Fabrikaların tamamı yüzde 100 kapasiteyle yeniden hizmet vermeye başladı." dedi.

Şimşek, OSB'de ilk kurulduğu yıllarda fındık fabrikalarının ağırlıklı olduğunu anımsatarak, gelinen süreçte diğer iş kollarındaki firmaların da burada faaliyet gösterdiğine dikkati çekti.

Bölgede en çok tekstil fabrikası kurulduğunu vurgulayan Şimşek, bunların içinde ülkedeki ilk 500 arasına giren büyük firmaların da bulunduğunu aktardı.

"Firmalar daha çok Avrupa ve Uzak Doğu ülkeleri ile çalışıyor"

Şimşek, Ordu OSB'nin kentteki işsizlik sorununun çözümü noktasında büyük rol oynadığının altını çizerek, "Bundan 5-6 yıl önce OSB'de çalışan işçi sayısı 1750 iken şu anda 5 bine ulaştı. Önümüzdeki günlerde bir firmanın daha açılması bekleniyor. Böylece istihdam sayısının 5 binin üzerine çıkmasını bekliyoruz. Hedefimiz, bir yıl içerisinde 6 bin istihdama ulaşmak." diye konuştu.

OSB'de faaliyet gösteren firmaların yüzde 70'inin ihracat yaptığına işaret eden Şimşek, bu firmaların daha çok Avrupa ve Uzak Doğu ülkeleri ile çalıştığını söyledi.

Şimşek, hedeflerinin ihracat yapan firma sayısını yüzde 80'e çıkarmak olduğunu belirterek, firmaların bunun için gerekli kapasiteye ve altyapıya sahip olduğunu ifade etti.

Kovid-19 salgını sürecinde OSB'de çalışan yaklaşık 2 bin işçinin Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlandığını da vurgulayan Şimşek, "Ayrıca sanayicilerimiz için faizsiz destek paketleri hazırlandı. Yaşanan süreçte devletimiz hem Kısa Çalışma Ödeneği ile destekledi hem de kredi musluklarını açtı. Bu desteklemelerin çok büyük faydasını gördük." ifadesini kullandı.

OSB'de faaliyet gösteren tekstil fabrikasının müdürü Özgür Özay, 22 kişiyle başladıkları serüvene 500 işçi ile devam ettiklerini, ürünlerini de 38 ülkeye gönderdiklerini söyledi.

Mermer firması sahibi İsmail Kütük ise 20 olan istihdam sayısını kısa sürede 30'a çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.

Kaynak: AA