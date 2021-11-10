Ordu'nun yükseklerinde kar yağışı

AKKUŞ, ORDU (İHA) - Ordu'nun yüksek kesimlerinde etkili olan Kar yağışı, kartpostallık manzaralar ortaya çıkardı.

Ordu'nun kent merkezinde ve sahil kesimlerindeki bölgelerinde etkili olan sağanak, yüksek kesimli bölgelerde ve yaylalarda kar yağışına dönüştü. Akkuş ilçesine bağlı yaklaşık bin 700 rakımlı Argan Yaylası'nda etkili olan kar yağışı, güzel görüntüler oluşmasını sağladı. Yaylada etkili olan kar yağışı sonrası yeşil örtü tamamıyla beyaza bürünürken, ortaya ise kartpostallık görüntüler çıktı.

Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sabah saatlerinden itibaren Akkuş ilçemizin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı yaylalarımızı beyaza bürüdü" ifadelerine yer verdi.

(Selim Kuşcu/İHA)