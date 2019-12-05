Ordu'nun yükseklerinde eşsiz kar manzarası
Haberler » Güncel » Ordu'nun yükseklerinde eşsiz kar manzarası - Haber

Ordu'nun yükseklerinde eşsiz kar manzarası

ORDU'nun yüksek rakımlı ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.

05.12.2019 14:27 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:28
Ordu'nun yükseklerinde eşsiz kar manzarası

ORDU'nun yüksek rakımlı ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. Beyaz örtüyle kaplanan bölgeler, seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıkardı.

Kentin yükseklerindeki kar yağışı, Akkuş ilçesini de etkisine aldı. Kar yağışı ile ilçe merkezi ve köyler karla kaplandı. Ekipler yollarda çalışma yaparken, beyaza bürünen ağaçlar ve yollar seyirlik manzara oluşturdu.


Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler