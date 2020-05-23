Ordu'nun yüksek kesimlerine kar yağdı
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Ordu'nun yüksek kesimlerine kar yağdı

ORDU'nun Kabadüz ilçesi Çambaşı Yaylası, yağan karla beyaza büründü.

Ordu'nun yüksek kesimlerine kar yağdı
23.05.2020 07:40 | Son Güncelleme: 23.05.2020 07:44

ORDU'nun Kabadüz ilçesi Çambaşı Yaylası, yağan karla beyaza büründü.

Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kabadüz ilçesinin 2 bin metre rakımlı Çambaşı Yaylası gece saatlerinde başlayan kar yağışı ile beyaz örtüyle kaplandı. Güneşli havanın keyfini çıkarmak için yaylalara çıkan vatandaşlar da kar yağışıyla birlikte sürpriz yaşadı. Mayıs ayı sonuna gelinirken yağan karla eğlenen vatandaşlar, çektikleri video ve fotoğrafları da sosyal medya hesaplarından paylaştı.Çambaşı Yaylası'nda yaşayan Tayfur Kuvan, "Böyle bir durumla ilk kez karşılaştık. Mayıs ayının son günlerindeyiz. Haziran'a girmeye bir hafta kaldı. Bu aylarda yaylada ilk kez kar görüyoruz, şaşkınız" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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