Ordu'nun yaylalarında mandalar için göletler oluşturuldu
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Ordu'nun yaylalarında mandalar için göletler oluşturuldu

Ordu'da hayata geçirilen "Manda Yetiştiriciliği Altyapısının Geliştirilmesi" çalışmaları kapsamında, yaylalarda mandalar için göletler oluşturuldu.

Ordu'nun yaylalarında mandalar için göletler oluşturuldu
02.07.2020 17:15 | Son Güncelleme: 02.07.2020 18:02

Ordu'da hayata geçirilen "Manda Yetiştiriciliği Altyapısının Geliştirilmesi" çalışmaları kapsamında, yaylalarda mandalar için göletler oluşturuldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte manda yetiştiriciliğinin en fazla yapıldığı Aybastı ve Mesudiye ilçelerindeki yaylalara manda göletleri yapıldı.

Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile OSKİ Genel Müdürlüğü iş birliğindeki "Manda Yetiştiriciliği Altyapısının Geliştirilmesi" çalışmaları kapsamında, Aybastı Beşdam ve Kızkayası yaylaları ile Mesudiye Meydandüzü ve Cüle yaylalarında göletler oluşturuldu.

Otlandıktan sonra kendileri için hazırlanan göletlere giren mandalar, adeta belgesellik görüntüler oluşturdu.

Yerli bufalo ve su sığırı olarak adlandırılan "Anadolu mandası", sulak alanlarda doğal döngüye olduğu kadar kırsal ekonomiye de önemli katkı sağlıyor.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, TÜİK verilerine göre il genelinde 1316 manda olduğunu belirtti.

Mandaların 242'sinin Aybastı'da, 500'ünün Mesudiye'de olduğunu aktaran Güler, şunları kaydetti:

"Mandaların yoğun olarak bulunduğu bu ilçelerimiz sınırları içerisindeki yaylalara, doğal yapıyı ve estetiği bozmayacak şekilde ve herhangi bir betonarme kullanılmaksızın sadece su yapılarına genişlik ve derinlik kazandırılarak göletler yapılmıştır. Manda çukurları mevcuttaki mera alanına kazandırılmış doğal göl görüntüsü oluştururken, diğer taraftan manda yetiştiriciliğinde verimliliğin artmasında önemli bir rol oynayacaktır."

Güler, mandaların sadece et ve süt üretimi için kullanılmadığına işaret ederek, geçmişte yük taşımada ve toprak sürmede gücünden yararlanılan mandanın eti, sütü ve derisinin çok kıymetli olduğunun bilindiğini aktardı.

Manda sütünün, inek sütüne göre daha yağlı iken kolesterol miktarının ise daha az olduğuna dikkati çeken Güler, şu ifadeyi kullandı:

"Manda kaymağı, yoğurdu, tereyağı halkımız tarafından severek tüketilmekte ve aranan birer ürün olmaktadır. Yemeni isimli ayakkabılar, sandaletler, cüzdanlar, geleneksel ata sporumuz olan yağlı güreşlerde pehlivanların giydiği kispetler manda derisinden yapılan ürünlerden birkaçıdır. Günlük yaklaşık 18 kilogram gübre üreten manda, gelişen günümüz teknolojisinde biyogaz üretimi için de önemli bir kaynaktır."

Kaynak: AA

Manşet

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