Ordu'nun tescilli fasulyesi için üreticilere destek
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Ordu'nun tescilli fasulyesi için üreticilere destek

ORDU'nun Akkuş ilçesinde yetiştirilen tescilli 'Akkuş şeker fasulyesi' için üreticilere organik gübre dağıtıldı.

Ordu'nun tescilli fasulyesi için üreticilere destek
21.05.2020 15:39 | Son Güncelleme: 21.05.2020 15:40

ORDU'nun Akkuş ilçesinde yetiştirilen tescilli 'Akkuş şeker fasulyesi' için üreticilere organik gübre dağıtıldı.

Akkuş ilçesinde yetiştirilen Türk Patent Enstitüsü tarafından coğrafi işaret olarak tescil edilen 'Akkuş şeker fasulyesi', tüketici ve gıda işletmecilerinden rağbet görüyor. Yıllık 500 tona yakın üretilen fasulye, ilçedeki Akkuş Ziraat Odası tesislerinde paketlenerek, yurt içinde market ve lokantalara satılıyor. İlçede yaklaşık bin 500 çiftçi, 'Akkuş fasulyesi' üretimiyle gelir sağlıyor. Doğu Karadeniz Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP), organik Akkuş fasulyesi tarımının yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi için fasulye üreticilerine, organik gübre dağıtımı yapıldı. Dağıtım törenine katılan Akkuş Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz ve Akkuş Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kaya, üreticilere bereketli bir dönem diledi.

HEDEF; 2 BİN TON FASULYE ÜRETMEKTarım Kredi Kooperatifi ile birlikte 2021 yılı için 600 ton organik Akkuş fasulyesi sözleşmesi yaptıklarını ifade eden Akkuş Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kaya, "Fasulye üretiminde en büyük sorunumuz; tarlaların sulanmasıdır. Bakanlıklarla ve Ordu Büyükşehir Belediyesi ile yapacağımız gerekli girişimlerle bu sorunu çözeceğiz. Eğer bu sorun çözülürse 2023 yılında hedefimiz 2 bin ton fasulye üretmek olacaktır" dedi.'SULAMA SIKINTISI YAŞIYORUZ'

Fasulye üretimi yapan Yaşar Altun, "Akkuş fasulyesi, diğer fasulyelere göre daha çabuk pişer, dağılmaz ve yuvarlaktır. Sulama konusunda sıkıntı yaşıyoruz" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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