Ordu'nun "Ters Ev"ine ziyaretçi ilgisi

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, yaklaşık bir ay önce ziyarete açılan Ters Ev'e ilişkin, "Kısa sürede binlerce kişiyi ağırlayan Ters Ev, ilin tanıtımına büyük katkı sunduğu gibi cazibesini de artırıyor." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sahilde ters inşa edilen evin Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinde tek olma özelliğini taşıdığını söyledi.

Ters Ev'in kentin cazibe merkezlerinden birisi haline geleceğini belirten Güler, "Belediyemizce hizmete sunulan ve yaklaşık bir ay önce halkın ziyaretine açtığımız Ters Ev, bugüne kadar 21 bin 450 kişiyi ağırladı. Ters Ev'in, Ordu'nun önemli turizm noktalarından ve kentin cazibe merkezlerinden birisi haline gelmesini hedefliyoruz." diye konuştu.

Mimari yapısıyla dikkatleri üzerine çeken Ters Ev'in halkta uyandırdığı etkiden memnun olduklarını ifade eden Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Altınordu ilçesinde teleferik istasyonu yakınına 150 metrekarelik alanda radyal temele ankraj uygulanıp farklı açılarda iki yöne eğim verilerek inşa edilen Ters Ev, 2 katlı olarak hayata geçirildi. İçinde yatak odası, banyo, oturma grupları ve mutfağın yanı sıra bir evde bulunan diğer eşyaların da ters şekilde monte edildiği Ters Ev, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Vatandaşların gösterdiği bu ilgi bizleri de mutlu ediyor."

Ters Ev'in ilin tanıtımına büyük katkı sunacağının altını çizen Güler, "Ters Ev'i ziyaret eden vatandaşlar bu anı ölümsüzleştirmek için cep telefonları ve fotoğraf makinaları ile burada fotoğraf çekmeyi de ihmal etmiyor. Böylece projeye daha fazla merak uyanırken, çok daha fazla kişi sosyal medyadan ya da yapılan haberlerden takip ettiği projeyi yerinde görmek için buraya geliyor. Kısa sürede binlerce kişiyi ağırlayan Ters Ev, ilin tanıtımına büyük katkı sunduğu gibi cazibesini de artırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA