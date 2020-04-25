"Ordu'nun sokakları" türküsü Kovid-19'a göre uyarlandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Kültür Sanat ›› "Ordu'nun sokakları" türküsü Kovid-19'a göre uyarlandı - Haber
Ali Öztürk, Ordu, Kültür Sanat, Haber

"Ordu'nun sokakları" türküsü Kovid-19'a göre uyarlandı

Ordu'da, vatandaşlara "Evde kal" çağrısında bulunmak için hazırlanan türküye çekilen klip, sosyal medyada ilgi görüyor.

25.04.2020 15:00 | Son Güncelleme: 25.04.2020 15:00

Ordu'da, vatandaşlara "Evde kal" çağrısında bulunmak için hazırlanan türküye çekilen klip, sosyal medyada ilgi görüyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede evde kalmanın ve maske kullanımının önemine dikkati çekmek amacıyla türkü hazırlandı.

"Ordu'nun sokakları" türküsünün sözleri Ali Öztürk tarafından Kovid-19'a göre uyarlandı. Ordu Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası'nın düzenlediği türkü için klip de hazırlandı.

Klipte, şehrin doğal güzellikleri ve sakinliğinin yanı sıra vatandaşların maske kullandığı görüntüler yer alıyor. Müzisyenlerin evlerinin balkonlarında enstrüman çaldığı klipte, iş yeri ve bahçesinde çalışanların yanı sıra evlerinde bulunanların da şarkı eşliğinde oynadığı görülüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, sosyal medya hesaplarından klibi paylaşarak, "Sizler için hazırladığımız koronavirüs türküsü. Umarım beğenerek dinlersiniz." ifadesini kullandı.

Türkünün sözleri şöyle:

"Ordu sessiz ve güzel/ Boztepe'ye çık da bak/ Markete gideceksen yüzüne bir maske tak/ Taşbaşı'ndan aşağı Fidangör'e gideriz/ Maskemizi taktık mı koronayı yeneriz.

Ünye dediğin liman evde geçmiyor zaman/ 20 yaş 65 yaş çıkmayalım biz aman/ Bizi eve kapattı habu bela korona/ Düğün dernekte yaza, kalkamayız horona.

Perşembe'den yukarı çıktım Töngel düzüne/ Sokağa çıkar isen maskeyi tak yüzüne/ Bizi sizden ayırdı habu koronavirüs/ 10 yolcuyla kalkıyor 40 koltuklu otobüs.

Kumru, Korgan, Turnalık duman çise ortalık/ Şu korona denilen bir ölümcül hastalık/ Bahar geldi meleşir kuzular turnalıkta/ Çıkma sakın kapıya salgın var ortalıkta."

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Tokat'ta enteresan doğa olayı! Bakan bir daha baktı Haber
Tokat'ta enteresan doğa olayı! Bakan bir daha baktı
Korkunç ölüm! 13 yaşındaki kız çocuğu tavana iple asılı halde bulundu Haber
Korkunç ölüm! 13 yaşındaki kız çocuğu tavana iple asılı halde bulundu
Vicdanları sızlatan ceza! Vatandaşlar, yetkililere çağrıda bulundu: Silin bunu Haber
Vicdanları sızlatan ceza! Vatandaşlar, yetkililere çağrıda bulundu: Silin bunu
Yasak da ihtar da dinlemeyen iki genç, ortalığı birbirine kattı Haber
Yasak da ihtar da dinlemeyen iki genç, ortalığı birbirine kattı
Koronavirüsü alt eden Sultan hemşire, diğer hastalara umut olacak Haber
Koronavirüsü alt eden Sultan hemşire, diğer hastalara umut olacak
Krize sebep olan Obi Mikel, Trabzon'dan ayrıldığına bin pişman Haber
Krize sebep olan Obi Mikel, Trabzon'dan ayrıldığına bin pişman
Kentsel dönüşüm projesi bitmeyenlere kira yardımı 1 sene uzatılacak
Kentsel dönüşüm projesi bitmeyenlere kira yardımı 1 sene uzatılacak
Michael Frey'den Fenerbahçe'ye dönüş sözleri: Bu konuları konuşma fırsatı olmadı
Michael Frey'den Fenerbahçe'ye dönüş sözleri: Bu konuları konuşma fırsatı olmadı
Gündeme bomba gibi düşen iddia: Kerem Bürsin ile Demet Özdemir aşk yaşamaya başladı
Gündeme bomba gibi düşen iddia: Kerem Bürsin ile Demet Özdemir aşk yaşamaya başladı
Yerli solunum cihazının üretim sürecini anlatan Bakan Varank: Mühendislerimiz Milli Mücadele şuuruyla hareket etti
Yerli solunum cihazının üretim sürecini anlatan Bakan Varank: Mühendislerimiz Milli Mücadele şuuruyla hareket...
ABD Başkanı Trump, 1915 olayları için yine 'Büyük Felaket' dedi
ABD Başkanı Trump, 1915 olayları için yine "Büyük Felaket" dedi
Koronavirüsü yenen 92 yaşındaki Bahriye nine, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti
Koronavirüsü yenen 92 yaşındaki Bahriye nine, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti
İngiltere'de 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 684 kişi artarak 19 bin 506'ya yükseldi
İngiltere'de 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 684 kişi artarak 19 bin 506'ya yükseldi
ABD'de dayanıklı mal siparişleri Mart'ta yüzde 14,4 azalarak beklentinin üzerinde düştü
ABD'de dayanıklı mal siparişleri Mart'ta yüzde 14,4 azalarak beklentinin üzerinde düştü
Koronanın ortaya çıktığı Vuhan'dan güzel haber: Son ağır hasta da iyileşti
Koronanın ortaya çıktığı Vuhan'dan güzel haber: Son ağır hasta da iyileşti
Koronavirüs belirtileri listesine 4 yeni semptom daha eklendi
Koronavirüs belirtileri listesine 4 yeni semptom daha eklendi
Trump koronaya karşı önerdiği dezenfektan enjektesi önerisinden geri adım attı
Trump koronaya karşı önerdiği dezenfektan enjektesi önerisinden geri adım attı
Gelibolu Adası, 22 hissedarın ortak kararıyla 15 milyon dolara satışa çıkartıldı
Gelibolu Adası, 22 hissedarın ortak kararıyla 15 milyon dolara satışa çıkartıldı
Çocuklara dağıtılan kitaplardaki tartışmalı görsellerle ilgili İmamoğlu suskunluğunu koruyor
Çocuklara dağıtılan kitaplardaki tartışmalı görsellerle ilgili İmamoğlu suskunluğunu koruyor
Seda Sayan, kendisinden 32 yaş küçük Alkan Dalgakıran'la aşk yaşadığı yönündeki haberleri yalanladı
Seda Sayan, kendisinden 32 yaş küçük Alkan Dalgakıran'la aşk yaşadığı yönündeki haberleri yalanladı
Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la karantinada okey oynadı
Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la karantinada okey oynadı
Tartışma yaratan görsel sonrası Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı'ndan İmamoğlu'na suç duyurusu
Tartışma yaratan görsel sonrası Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı'ndan İmamoğlu'na suç duyurusu
Ünlü sunucu Trinny Woodall, canlı yayın yaparken sevgilisi çıplak halde yakalandı
Ünlü sunucu Trinny Woodall, canlı yayın yaparken sevgilisi çıplak halde yakalandı
Herkesin gitmesini bekledikten sonra Türk bayrağını öpen şahsın görüntüleri büyük ilgi gördü
Herkesin gitmesini bekledikten sonra Türk bayrağını öpen şahsın görüntüleri büyük ilgi gördü
Belediye işçilerinin tabut şakası paylaşım rekoru kırdı
Belediye işçilerinin tabut şakası paylaşım rekoru kırdı
Arjantin'de isyan çıkan hapishanedeki bir mahkum çatıdan düştü
Arjantin'de isyan çıkan hapishanedeki bir mahkum çatıdan düştü
Koronavirüsü yenen sunucu Burak Akkul, 17 kilo verdi
Koronavirüsü yenen sunucu Burak Akkul, 17 kilo verdi
'Cumhurbaşkanlığı sisteminden memnun musunuz?' anketine katılanların %48'i 'Hayır' yanıtını verdi
"Cumhurbaşkanlığı sisteminden memnun musunuz?" anketine katılanların %48'i "Hayır" yanıtını verdi
Öldü sanılıp kapısı kırılan 80'lik dede, Kur'an-ı Kerim okurken bulundu
Öldü sanılıp kapısı kırılan 80'lik dede, Kur'an-ı Kerim okurken bulundu
Ramazan ekranlarının sevilen ismi Ömer Döngeloğlu'nun koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı
Ramazan ekranlarının sevilen ismi Ömer Döngeloğlu'nun koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Donald Trump Meral Akşener Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Yener Demet Akalın Yıldız Tilbe Acun Ilıcalı
Spor Falcao Ersun Yanal Şenol Güneş Loris Karius Lionel Messi
Daha Fazla Karar Ramazan Futbolcu Beşiktaş
Şu an buradasınız: "Ordu'nun sokakları" türküsü Kovid-19'a göre uyarlandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.4.2020 16:03:26. #1.15#
title