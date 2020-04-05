Ordu'nun Perşembe ilçesinde bir mahalle karantinaya alındı ORDU'nun Perşembe ilçesine bağlı Ramazan Mahallesi, koronavirüs vakaları nedeniyle karantinaya alındı.

ORDU'nun Perşembe ilçesine bağlı Ramazan Mahallesi, koronavirüs vakaları nedeniyle karantinaya alındı.

Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada, Perşembe ilçesine bağlı Ramazan Mahallesi'nde, yapılan testler sonucunda koronavirüs vakalarının tespit edildiği hatırlatıldı. Açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla mahallenin karantinaya alındığı belirtildi. Mahalle girişi çıkışlara kapatılırken, valilikten yapılan açıklamada, "Bu kapsamda koronavirüs salgınının kontrol altına alınması amacıyla; Ordu İli Perşembe İlçesi Ramazan Mahallesi'nde 05.04.2020 tarihinden itibaren ikinci değerlendirmeye kadar karantina kararı alınmasına, söz konusu mahalle ile olan giriş çıkışların kapatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Alınan kararlara uymayanlara idari ve adli işlem başlatılacaktır" denildi.Öte yandan 2 Nisan'da Ordu'nun Kabataş ilçesine bağlı Elbeyi Mahallesi Kazancılı Küme Evleri mevkisi de 15 gün karantinaya alınmıştı.

Kaynak: DHA