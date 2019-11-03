Ordu'nun pati dostları

03.11.2019 11:14

Ordu'nun Ünye ilçesinde Pati Dostları Grubu sokak hayvanları için gerçekleştirdikleri beslemeyle herkese örnek oluyorlar.



Sokak hayvanları konusunda duyarlı olan 8 kişilik Pati Dostları Ünye Grubu Ünye ile Samsun'un Terme ilçesi sınırında bulunan Akçay'daki eski çöp alanında hala yaşamakta olan sokak hayvanlarını unutmadı. Yaklaşık 3 yıldır gece gündüz sokak hayvanlarını besleme noktasında çalışmalarına aralıksız devam eden grup, son olarak Akçay mevkisinde kaldırılan eski çöp alanında yaşamaya devam eden sokak hayvanlarına sahip çıkmaya devam ediyor.



"Sahipsiz evcil köpeği koruma altına aldık"



Eski çöp alanında yaşamaya terk edilen sahipsiz bir köpeği koruma altına alan ve küçük yaşından itibaren sokak hayvanlarıyla ilgilenen Pati Dostları Ünye Grubu'ndan Sude Argan, "Şimdi biz köpeği bulduğumuzda tellerin arkasına atılmıştı. Yağmurdan dolayı çöp alanında biriken suyun içinde anne bir köpek ile yaklaşık 3 yavrusuyla beraber terk edilmiş bir vaziyette duruyorlardı. Daha sonra o alanda bulunan tellerin arkasına sıkışmış halde duruyorlardı. Daha sonra itfaiyeyi arayarak yardım istedik. Ekiplerin gelmesiyle beraber hayvanlar o alandan kurtarıldı. Daha sonra besleme alanına götürerek orada onların daha yaşaması için oraya bıraktık. ve her gece besleyeceğiz ve kendilerini koruyacak bir kulübeleri olacaktır" dedi.



"Sadece mama desteği istiyoruz"



Sokak hayvanlarının da toplumda yeri olduğunu ifade ederek konuşmasına devam eden Argan, "Biz her akşam bu canlarımızla buluşuyor onları besliyoruz. Duyarlı vatandaşlardan tek isteğimiz sadece mama desteğinde bulunmalarıdır. En azından evde arta kalan yemeklerimizi ya da ekmeklerimizi buraya gelerek onlarla paylaşabiliriz. Bu konuda herkesin vicdanen bir hayvana sahip çıkmasını istiyoruz" diye konuştu. - ORDU

Kaynak: İHA